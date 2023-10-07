Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

15 Nama Bayi Laki-laki Islami, Maknanya Dirindukan dan Sejahtera

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |02:26 WIB
15 Nama Bayi Laki-laki Islami, Maknanya Dirindukan dan Sejahtera
15 Nama Bayi Islami. (Foto: Freepik)
A
A
A

NAMA yang diberikan orang tua kepada anak adalah doa dan harapan besar. Oleh karena itu, biasanya orang tua akan memberikan nama yang terbaik dan indah.

WAKIL Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani), Ustadz Ainul Yaqin mengatakan, menyebut nama tersebut akan memotivasi kesadaran anak itu kelak akan menjadi karakter yang bagaimana, menjadi seperti apa dan siapa.

"Nama adalah doa, dan doa haruslah yang terbaik dan menjadikan anak yang didoakan menjadi baik,” katanya saat dihubungi MNC Portal beberapa waktu lalu.

Dia melanjutkan, bahkan sebaik- baiknya sebutan atau panggilan nama kelak Nabi Muhammad SAW memberi contoh agar anak diberikan nama yang sesuai dengan harapan dimasa mendatang. “Seperti memberikan nama Ibrahim, sang Kholilulllah kekasih Allah, seorang Nabi yang mulia disisi Allah, harapan bagi anak tersebut kelak akan mencontoh sekaligus meneladani akhlak mulia Nabi Ibrahim AS,” ujarnya.

Nah, berikut ini 15 insipirasi adalah nama-nama bayi laki-laki Islami maknanya dirindukan, berkedudukan hingga sejahtera seperti dikutip dari buku Himpunan Doa Raih Jodoh Terbaik, Rumah Tangga Sakinah dan Diberi Momongan Shalih/Shalihah karya Ustadz Muammar Shiddiq.

1. Muhammad Nur Tariq: Anak laki-laki bagaikan bintang saat subuh yang bercahaya.

2. Ammar Faqih Fuad : Anak laki-laki yang berumur panjang, mengerti hati dan jiwa.

3. Syauqy Fauzan Hasan: Anak laki-laki yang dirindukan, penuh kemenangan, dan juga kebaikan.

4. Muhammad Syauqy Farhan: Anak laki-laki yang dirindukan dan pembawa kegembiraan.

5. Khalil Fuadi Hibatullah : Sahabat sejiwa anugerah dari Allah.

6. Bustani Hibatullah Husni: Taman anugerah dari Allah yang indah.

7. Mohammad Aziz Majid: Anak laki-laki dirahmati Allah, mulia serta dihormati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115388/10_nama_bayi_perempuan_sansekerta_yang_jarang_dipakai_lengkap_dengan_artinya-AlWk_large.jpg
10 Nama Bayi Perempuan Sansekerta yang Jarang Dipakai Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3077917/nama_anak_perempuan-xMUb_large.jpg
8 Nama Modern Bayi Perempuan Bermakna Kesuksesan dan Keberuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075299/600_nama_bayi_perempuan_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_maknanya-SxFI_large.jpg
600 Nama Bayi Perempuan Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075293/600_nama_bayi_laki_laki_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_artinya-A745_large.jpg
600 Nama Bayi Laki Laki Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072635/500_rekomendasi_nama_bayi_laki_laki_jawa_islami-xj37_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Laki-laki Jawa Islami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072628/500_rekomendasi_nama_bayi_perempuan_jawa_islami-hKNF_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Jawa Islami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement