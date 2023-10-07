15 Nama Bayi Laki-laki Islami, Maknanya Dirindukan dan Sejahtera

NAMA yang diberikan orang tua kepada anak adalah doa dan harapan besar. Oleh karena itu, biasanya orang tua akan memberikan nama yang terbaik dan indah.

WAKIL Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani), Ustadz Ainul Yaqin mengatakan, menyebut nama tersebut akan memotivasi kesadaran anak itu kelak akan menjadi karakter yang bagaimana, menjadi seperti apa dan siapa.

"Nama adalah doa, dan doa haruslah yang terbaik dan menjadikan anak yang didoakan menjadi baik,” katanya saat dihubungi MNC Portal beberapa waktu lalu.

Dia melanjutkan, bahkan sebaik- baiknya sebutan atau panggilan nama kelak Nabi Muhammad SAW memberi contoh agar anak diberikan nama yang sesuai dengan harapan dimasa mendatang. “Seperti memberikan nama Ibrahim, sang Kholilulllah kekasih Allah, seorang Nabi yang mulia disisi Allah, harapan bagi anak tersebut kelak akan mencontoh sekaligus meneladani akhlak mulia Nabi Ibrahim AS,” ujarnya.

Nah, berikut ini 15 insipirasi adalah nama-nama bayi laki-laki Islami maknanya dirindukan, berkedudukan hingga sejahtera seperti dikutip dari buku Himpunan Doa Raih Jodoh Terbaik, Rumah Tangga Sakinah dan Diberi Momongan Shalih/Shalihah karya Ustadz Muammar Shiddiq.

1. Muhammad Nur Tariq: Anak laki-laki bagaikan bintang saat subuh yang bercahaya.

2. Ammar Faqih Fuad : Anak laki-laki yang berumur panjang, mengerti hati dan jiwa.

3. Syauqy Fauzan Hasan: Anak laki-laki yang dirindukan, penuh kemenangan, dan juga kebaikan.

4. Muhammad Syauqy Farhan: Anak laki-laki yang dirindukan dan pembawa kegembiraan.

5. Khalil Fuadi Hibatullah : Sahabat sejiwa anugerah dari Allah.

6. Bustani Hibatullah Husni: Taman anugerah dari Allah yang indah.

7. Mohammad Aziz Majid: Anak laki-laki dirahmati Allah, mulia serta dihormati.