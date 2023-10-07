Jangan Anggap Remeh, Paparan Sinar Matahari Bikin Kulit Gampang Keriput

PAPARAN sinar matahari memang harus diwaspadai, tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Dampak yang dirasakan bukan hanya pada kesehatan tubuh, tapi kecantikan kulit.

Salah satunya paparan sinar matahari bisa menyebabkan kulit gampang keriput.

Head Doctor QuickGlam Klinik, dr Olivia Aldisa, Dipl.AAAM membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan paparan sinar matahari merupakan faktor yang berpengaruh seseorang mengalami masalah kulit.

"Sinar UVA memiliki gelombang paling panjang dan bisa masuk ke dalam lapisan kulit dermis. Kalau terlalu sering terpapar bisa menyebabkan keriput dan penuaan dini lebih cepat," ujar dr Olivia kepada media baru-baru ini.

Dokter Olivia mengatakan paparan sinar UVA itu tak hanya ketika kita berada di luar ruangan. Tapi saat berada di ruangan ber AC dan cahaya matahari masuk ruangan juga dapat mengalami penuaan dini.

"Kelihatannya memang nggak terpapar langsung, tapi nyata di dalam ruangan terus cahaya masuk lewat jendela dan kita terpapar itu bisa bikin keriput dalam jangka panjang," tuturnya.