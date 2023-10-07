Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ternyata Sebelum Masak Juga Harus Pakai Sunscreen Loh, Apa Gunanya?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |16:02 WIB
Ternyata Sebelum Masak Juga Harus Pakai Sunscreen Loh, Apa Gunanya?
Ilustrasi Perawatan Wajah. (Foto: Freepik)
A
A
A

MASALAH kulit memang beragam, mulai dari kusam, berminyak, berjerawat hingga flek hitam. Mengatasi masalah kulit pun tidak bisa disamakan, tergantung dari gejala yang terjadi.

Misalnya saja flek hitam, ada banyak faktor yang menyebabkan kulit seseorang mengalami masalah tersebut. Mulai dari paparan sinar matahari hingga genetik.

Namun tahukah kamu kalau paparan panas dari kompor ternyata bisa menyebabkan flek hitam lho. Head Doctor QuickGlam Klinik, dr Olivia Aldisa, Dipl.AAAM mengatakan uap panas bisa meningkatkan pembentukan melanin di kulit.

"Jadi bukan panas dari matahari aja yah, dari blue light gadget dan kompor juga sangat berpengaruh," ujarnya saat ditemui di acara Peluncuran QuickGlam di Kemang, baru-baru ini.

Dokter Olivia menambahkan kondisi seperti itu memang tidak dialami oleh banyak orang. Namun biasanya mereka yang memiliki kulit sensitif. "Kalau ada orang yang tedensinya seperti itu fleknya juga akan lebih banyak," tambahnya.

Oleh sebab itu, dr Olivia menyarankan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan sunscreen meski berada di dalam rumah. "Pakai sunscreen dua ruas jari untuk wajah dua ruas jari untuk leher," pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Topik Artikel :
Flek hitam Masak Sunscreen
