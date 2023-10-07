Aaliyah Massaid Bagikan Tutorial Makeup Natural, Simple dan Cocok Digunakan Sehari-hari

MAKEUP bagi perempuan kini dirasa penting. Bukan sekedar menutupi kekurangan, juga bisa membuat tampilan menjadi lebih indah.

Apalagi bagi mereka yang berkecimpung di dunia entertainment, makeup sangat dibutuhkan dalam sehari-hari. Begitu pun bagi Aaliyah Massaid.

Perempuan yang kini dikabarkan dekat dengan Thoriq Halilintar itu sering kali pula membagikan tutorial makeup di akun TikTok @aalmassaid.

Berikut langkah-langkah makeup natural dan simpel yang diperlihatkan anak Reza Artamevia itu.

Pertama-tama Aaliyah Massaid terlihat mengaplikasikan moisturizer pada seluruh bagian wajahnya.

“Seperti biasa sebelum mulai make up pasti skin prep dulu. Ini aku skin prep dulu untuk mengunci makeup,” ucap Aaliyah sambil mengoleskan moisturizer ke wajahnya, Sabtu (7/10/2023).