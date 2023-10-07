Warna Lipstik Cinta Laura di Paris Fashion Week Jadi Sorotan, Bubah Alfian Bongkar Rahasianya

CINTA Laura diketahui beberapa waktu lalu menjadi model di Paris Fashion Week. Dia berlaga bak model profesional.

Bukan hanya soal peragaan busana yang mencuri perhatian. Perempuan keturunan Jerman itu menjadi sorotan dengan makeup look-nya. Salah satunya berfokus pada warna lipstik yang begitu seksi.

Mengenai hal itu, Bubah Alfian sang Makeup Artis (MUA) pun membongkar rahasianya. Melalui akun Instagram @bubahalfian dia membagikan sedikit tutorialnya.

"Hai, kemarin viral warna lisptik Cinta Laura,' ujarnya dalam video yang dikutip pada Sabtu (7/10/2023).