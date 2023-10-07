Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Warna Lipstik Cinta Laura di Paris Fashion Week Jadi Sorotan, Bubah Alfian Bongkar Rahasianya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |10:35 WIB
Warna Lipstik Cinta Laura di Paris Fashion Week Jadi Sorotan, Bubah Alfian Bongkar Rahasianya
Cinta Laura. (Foto: Instagram/@claurakiehl)
A
A
A

CINTA Laura diketahui beberapa waktu lalu menjadi model di Paris Fashion Week. Dia berlaga bak model profesional.

Bukan hanya soal peragaan busana yang mencuri perhatian. Perempuan keturunan Jerman itu menjadi sorotan dengan makeup look-nya. Salah satunya berfokus pada warna lipstik yang begitu seksi.

Mengenai hal itu, Bubah Alfian sang Makeup Artis (MUA) pun membongkar rahasianya. Melalui akun Instagram @bubahalfian dia membagikan sedikit tutorialnya.

"Hai, kemarin viral warna lisptik Cinta Laura,' ujarnya dalam video yang dikutip pada Sabtu (7/10/2023).

Cinta

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/612/3101565/resolusi_cinta_laura_di_2025_hidup_bukan_hanya_tentang_pekerjaan-yW2T_large.jpg
Resolusi Cinta Laura di 2025: Hidup Bukan Hanya tentang Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020753/potret-cinta-laura-pamerkan-ketiak-mulus-netizen-cantiknya-perfect-jnXtaoRNc2.jpg
Potret Cinta Laura Pamerkan Ketiak Mulus, Netizen: Cantiknya Perfect
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/612/3015801/potret-anggun-cinta-laura-dengan-gaun-avant-garde-batik-di-vision-content-showcase-parade-qpe3POrntM.jpg
Potret Anggun Cinta Laura dengan Gaun Avant Garde Batik di Vision+ Content Showcase Parade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/612/3010968/4-potret-wah-cinta-laura-jadi-ambassador-world-water-forum-ke-10-ChXPhzdmqc.jpg
4 Potret Wah Cinta Laura Jadi Ambassador World Water Forum ke-10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009111/3-potret-cinta-laura-di-red-carpet-cannes-film-festival-2024-tampil-anggun-dan-elegan-wt9OrRSt2B.jpg
3 Potret Cinta Laura di Red Carpet Cannes Film Festival 2024, Tampil Anggun dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/194/3007755/begini-penampakan-gaun-cinta-laura-dan-putri-marino-di-cannes-film-festival-terinspirasi-jalak-bali-dan-anggrek-bulan-zDlo5NdKAK.jpg
Begini Penampakan Gaun Cinta Laura dan Putri Marino di Cannes Film Festival, Terinspirasi Jalak Bali dan Anggrek Bulan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement