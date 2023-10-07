Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Inilah Dampak Konsumsi Gula Berlebih untuk Kulit, Timbulkan Jerawat hingga Penuaan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |08:07 WIB
Inilah Dampak Konsumsi Gula Berlebih untuk Kulit, Timbulkan Jerawat hingga Penuaan
Ilustrasi efek kebanyakan konsumsi gula timbulkan jerawat. (Foto: Freepik)
A
A
A

MINUMAN atau makanan manis memang sangat menyenangkan. Bahkan sebagian orang ada yang merasakan lebih tenang setelah mengonsumsinya.

Namun, Anda harus berhati-hati karena konsumsi gula berlebih tak hanya buruk untuk kesehatan tapi juga kecantikan.

Melalui postingannya di Instagram, konten kreator sekaligus tenaga kesehatan, dr Nadia Alaydrus mengatakan ketika terlalu banyak konsumsi makanan dan minuman manis akan menyebabkan masalah kulit, mulai dari jerawat hingga penuaan dini.

Dokter Nadia menjelaskan ketika kamu mengonsumsi makanan yang manis maka juga akan meningkatkan kadar insulin dan bisa terjadi insulin spike.

"Nah insulin yang meningkat ini juga bisa meningkatkan produksi sebum atau produksi minyak pada kulit. Yang kemudian dia akan menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat," ujarnya seperti dikutip dari Instagram @nadialaydrus, Sabtu (7/10/2023).

Jerawat

Tak hanya jerawat, konsumsi gula juga dapat menyebabkan penuaan dini. Hal itu karena glukosa dan fruktosa yang ada pada makanan manis bisa merusak dua protein penting yaitu kolagen dan elastin.

Halaman:
1 2
      
