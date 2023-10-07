5 Dampak Buruk Minuman Berkolagen, Bisa Bikin Insomnia Loh

MINUMAN berkolagen adalah cairan yang berbentuk serbuk kolagen rasa stroberi yang diformulasikan untuk merawat tubuh dari dalam. Namun, meskipun terdapat manfaatnya, minuman berkolagen juga bisa berdampak buruk. Mulai dari masalah pencernaan hingga memicu penyakit serius lainnya.

Menurut dokter, minuman kolagen ini tergolong aman jika diminum sesuai resep yang dianjurkan. Akan tetapi, jika dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa pengawasan yang tepat akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut beberapa dampak buruk minuman kolagen seperti dilansir dari berbagai sumber:

1. Gangguan Tidur

Akan ada kemungkinan minuman berkolagen terdapat kandungan bahan-bahan herbal atau vitamin, seperti biotin. Tujuannya adalah untuk menambah rasa pada minuman kolagen tersebut. Tapi apakah Anda tahu? Mengonsumsi minuman yang terdapat biotin, akan menyebabkan sulit tidur bahkan insomnia

2. Gangguan Pencernaan

Namun siapa sangka, minuman berkolagen ternyata juga bisa membuat gangguan pencernaan. Seperti kram perut, perut kembung, dan diare. Kondisi Ini disebabkan karena adanya kandungan biotin dalam minuman berkolagen.

3. Reaksi Alergi

Di dalam minuman berkolagen juga bisa memicu reaksi alergi, karena terdapat kandungan ikan, kerang, dan juga telur. Jika dikonsumsi sebagian orang yang tidak cocok, dapat memicu alergi seperti gatal ataupun batuk.