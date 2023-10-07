5 Tips Kurangi Stres Tanpa Bikin Kantong Jebol, Salah Satunya Terapkan Gaya Hidup Sehat!

KADANG masalah pekerjaan dan maslaah hidup bisa menjadi salah satu stressor paling kuat yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Hal ini diungkapkan Founder Stress Management Indonesia Coach Pris.

Menurut dia, beban pekerjaan, lingkungan, dan persaingan yang tidak sehat bisa membuat kesehatan mental semakin buruk bila tidak diatasi secara lanjut.

“Bila kamu tidak menjaga kesehatan mental dengan cara yang tepat, kamu akan menumpuk beban pikiran, mempercepat burnout, dan menambah beberapa masalah mental dan finansial," kata Pris dikutip dari Antara.

Ia berpendapat, bila kondisi fisik dan mental seseorang prima, maka dia bisa menjaga dan mengelola keuangan dengan baik.

Dia lalu memberikan lima cara untuk mengurangi stres dan mencegah burnout serta depresi tanpa bikin kantong jebol,

1. Terapkan gaya hidup sehat

Orang bisa memulai untuk menjaga kesehatan mental dengan merawat diri sebaik mungkin yakni tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan minum air secukupnya.

Selain itu, berolahraga juga bisa membantu untuk lebih bugar dan fokus untuk menghadapi aktivitas lainnya. Pris mengatakan, dengan menjaga diri lebih baik, pikiran menjadi lebih tenang dan tubuh juga akan terasa lebih segar.

2. Bersosialisasi dan kembangkan rasa syukur

Orang tidak harus menghadapi dan melakukan semua hal sendirian. Bila merasa beban emosi menumpuk, atau kelelahan akibat overthinking, bisa bercerita dan bersosialisasi dengan orang-orang terdekat.

Bantuan dan pengertian dari orang-orang yang dipercayai sangat berarti untuk kesehatan mental sekaligus menumbuhkan rasa bersyukur yang lebih dalam.

Selain itu, dengan bersyukur, orang bisa lebih menikmati dan menghayati hidup.

3. Mempraktikkan mindfulness dengan journaling

Orang bisa mempraktekkan mindfulness secara perlahan, misalnya mencoba journaling untuk mendokumentasikan hal-hal yang membuat hidupnya lebih bermakna.

Selain itu, journaling dapat membantu meregulasi perasaan dan pikiran sehingga bisa menghindari overthinking, salah satu faktor burnout. Di sisi lain, journaling juga bisa membantu untuk menulis lebih baik.