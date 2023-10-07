Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Menurunkan Kolesterol Tanpa Obat, Segera Dicoba Yuk

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |04:20 WIB
5 Cara Menurunkan Kolesterol Tanpa Obat, Segera Dicoba Yuk
Kolesterol tinggi (Foto: Freepik)
A
A
A

PUNYA kolesterol tinggi bikin badan terasa tak nyaman. Apalagi kolesterol tinggi juga bisa memicu berbagai penyakit berbahaya seperti serangan jantung dan stroke.

Dalam kadar normal, sejatinya kolesterol berfungsi sebagai penjaga dinding sel tubuh agar tetap flesibel. Sedangkan pada kadar berlebih, kolesterol bisa memicu penyakit berbahaya seperti jantung dan stroke.

kolesterol

Nah, untuk menurunkan kolesterol tinggi tak selalu harus pakai obat-obatan. Anda bisa menurunkannya dengan cara yang lebih alami.

 BACA JUGA:

Berikut adalah cara menurunkan kolesterol tanpa obat-obatan, apa saja?

1. Mengonsumsi lemak tak jenuh tunggal

Lemak tak jenuh tunggal bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga kadar kolesterol baik. Anda bisa menemukan makanan dengan lemak tak jenuh dari minyak zaitun, minyak canola, kacang almond, alpukat, dan kacang mete.

2. Olahraga secara rutin

Makan makanan yang sehat tidak lengkap jika tidak diimbangi dengan olahraga. Karena aktivitas fisik seperti olahraga mampu membakar sisa lemak yang menyumbat aliran darah. Maka dari itu, usahakan untuk olahraga minimal 30 menit dalam satu hari.

 BACA JUGA:

3. Makan makanan rendah lemak

Kunci utama untuk menurunkan kolesterol dalam tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak. Karena penyebab utama kolesterol adalah kandungan lemak yang tinggi, terutama lemak jenuh dan lemak trans. Untuk menggantinya, Anda bisa memilih salmon, mackerel, herring, dan lain sebagainya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/482/3176543//tomat-Ab92_large.jpg
5 Manfaat Makan Tomat, Salah Satunya Turunkan Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/298/3175785//minyak_goreng-j0AP_large.jpg
Mitos vs Fakta: Minyak Goreng dan Kesehatan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/482/3173908//jantung-ghfk_large.jpg
Kebiasaan Jajan Manis dan Junkfood Bikin Sakit Jantung di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/482/3171679//jajanan_pasar-WTKp_large.jpg
Hati-Hati, Ini Jajanan Pasar yang Mengandung Kolesterol Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/298/3171450//salmon-Uetz_large.jpg
4 Seafood Rendah Kolesterol, Aman Dikonsumsi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/298/3170936//daging-k8nj_large.jpeg
4 Cara Makan Daging Tanpa Takut Kolesterol
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement