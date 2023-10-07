5 Cara Menurunkan Kolesterol Tanpa Obat, Segera Dicoba Yuk

PUNYA kolesterol tinggi bikin badan terasa tak nyaman. Apalagi kolesterol tinggi juga bisa memicu berbagai penyakit berbahaya seperti serangan jantung dan stroke.

Dalam kadar normal, sejatinya kolesterol berfungsi sebagai penjaga dinding sel tubuh agar tetap flesibel. Sedangkan pada kadar berlebih, kolesterol bisa memicu penyakit berbahaya seperti jantung dan stroke.

Nah, untuk menurunkan kolesterol tinggi tak selalu harus pakai obat-obatan. Anda bisa menurunkannya dengan cara yang lebih alami.

Berikut adalah cara menurunkan kolesterol tanpa obat-obatan, apa saja?

1. Mengonsumsi lemak tak jenuh tunggal

Lemak tak jenuh tunggal bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga kadar kolesterol baik. Anda bisa menemukan makanan dengan lemak tak jenuh dari minyak zaitun, minyak canola, kacang almond, alpukat, dan kacang mete.

2. Olahraga secara rutin

Makan makanan yang sehat tidak lengkap jika tidak diimbangi dengan olahraga. Karena aktivitas fisik seperti olahraga mampu membakar sisa lemak yang menyumbat aliran darah. Maka dari itu, usahakan untuk olahraga minimal 30 menit dalam satu hari.

3. Makan makanan rendah lemak

Kunci utama untuk menurunkan kolesterol dalam tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak. Karena penyebab utama kolesterol adalah kandungan lemak yang tinggi, terutama lemak jenuh dan lemak trans. Untuk menggantinya, Anda bisa memilih salmon, mackerel, herring, dan lain sebagainya.