Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ladies, Harus Tahu Seberapa Penting Siklus Menstruasi

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |14:00 WIB
Ladies, Harus Tahu Seberapa Penting Siklus Menstruasi
Wanita harus tahu waktu menstruasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

WANITA memiliki kelebihan dengan menstruasi setiap bulannya dengan masa normal lebih cepat atau pun lebih lambat dengan perbedaan antara 22 hingga 35 hari, rata-rata setiap 28 hari.

Seseorang dikatakan mempunyai masa haid normal ketika terjadi setiap 23 hari hingga 35 hari. Dengan rentang berlangsungnya haid, yaitu tiga sampai tujuh hari.

Sayangnya, masih ada yang lalai atau menyadari perhitungan ini. Lantas, seberapa penting sih mengetahui siklus menstruasi?

Menurut dr Nadia Alaydrus, penyebab siklus mesntruasi tidak teratur itu bisa berpengaruh karena beberapa faktor.

“Yang pertama dan paling sering itu disebabkan karena masalah hormonal. Jadi, bisa aja tuh ada masalah pada bagian otak sehingga hipofisis dan hipotalamus itu terganggu dalam memproduksi hormon,” kata dr Nadia dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus, Sabtu (7/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/481/3008440/wanita-ini-kehilangan-kedua-kakinya-gegara-gunakan-tampon-kok-bisa-x9NrxkZrs8.jpg
Wanita Ini Kehilangan Kedua Kakinya Gegara Gunakan Tampon, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/483/2964255/sakit-perut-saat-menstruasi-ini-cara-ampuh-menghilangkannya-rtsD16hphe.jpg
Sakit Perut saat Menstruasi? Ini Cara Ampuh Menghilangkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/483/2941810/mengenal-premenstrual-syndrome-lengkap-dengan-gejala-dan-penyebabnya-ilZvwDfFVm.jpg
Mengenal Premenstrual Syndrome, Lengkap dengan Gejala dan Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/487/2928656/apakah-darah-menstruasi-merupakan-darah-kotor-begini-penjelasan-dokter-cK1hYUNhHm.jpg
Apakah Darah Menstruasi Merupakan Darah kotor? Begini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/483/2918766/amankah-gunakan-obat-pereda-nyeri-saat-menstruasi-ini-jawaban-psikolog-Ih7sEd5m2O.jpg
Amankah Gunakan Obat Pereda Nyeri saat Menstruasi? Ini Jawaban Psikolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/483/2918776/tips-tingkatkan-kenyamanan-tidur-saat-menstruasi-begini-penjelasan-psikolog-rDMouHAdA5.jpg
Tips Tingkatkan Kenyamanan Tidur saat Menstruasi, Begini Penjelasan Psikolog
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement