Ladies, Harus Tahu Seberapa Penting Siklus Menstruasi

WANITA memiliki kelebihan dengan menstruasi setiap bulannya dengan masa normal lebih cepat atau pun lebih lambat dengan perbedaan antara 22 hingga 35 hari, rata-rata setiap 28 hari.

Seseorang dikatakan mempunyai masa haid normal ketika terjadi setiap 23 hari hingga 35 hari. Dengan rentang berlangsungnya haid, yaitu tiga sampai tujuh hari.

Sayangnya, masih ada yang lalai atau menyadari perhitungan ini. Lantas, seberapa penting sih mengetahui siklus menstruasi?

Menurut dr Nadia Alaydrus, penyebab siklus mesntruasi tidak teratur itu bisa berpengaruh karena beberapa faktor.

“Yang pertama dan paling sering itu disebabkan karena masalah hormonal. Jadi, bisa aja tuh ada masalah pada bagian otak sehingga hipofisis dan hipotalamus itu terganggu dalam memproduksi hormon,” kata dr Nadia dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus, Sabtu (7/10/2023).