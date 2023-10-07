Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wisata Horor Akhir Pekan, Uji Nyali di Rumah Hantu Psyco Thriller Tangerang

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |13:04 WIB
Wisata Horor Akhir Pekan, Uji Nyali di Rumah Hantu Psyco Thriller Tangerang
Rumah Hantu Psyco-Thriller di Tangerang. (Foto: Okezone.com/Isty)
MEMASUKI Oktober, beragam wahana permainan dengan tema hantu mulai bermunculan di Tangerang. Salah satunya wahana rumah hantu yang berkonsep Psyco-Thriller yang berada di salah satu mall di wilayah Gading Serpong.

Rumah hantu ini diklaim sebagai rumah hantu dengan konsep Psyco-thriller pertama di Indonesia. Rumah hantu ini bukan hanya menakuti pengunjung, tapi mencoba memainkan pikiran alam bawah sadar setiap orang yang masuk.

Berbeda dengan konsep rumah hantu biasa yang menampilkan hantu dengan make-up seram, wahana Rumah Hantu Suwirjo justru mengandalkan imajinasi dan psikologis pengunjung. Inspirasi yang berasal dari kisah nyata menambah kewaspadaan yang akan dirasakan pengunjung begitu masuk ke rumah hantu tersebut.

"Kami terinspirasi dari kisah nyata di daerah Jawa Timur yang terjadi pada tahun 1987. Kami tertarik dengan kisah ini karena kejadian tersebut sempat menggemparkan bumi nusantara”, jelas CEO Festiva Entertaiment Indonesia, Matthew Anton.

