Kunjungi Pameran INACRAFT, Ganjar Pranowo Dorong Produk UMKM Go Internasional

BAKAL calon presiden Ganjar Pranowo berharap agar produk-produk UMKM Tanah Air tak hanya bersaing di dalam negeri, tapi juga harus dipasarkan ke dunia internasional. Hal ini tentu butuh peran pemerintah.

“Sebenarnya kita juga bisa meng-online kan mereka, memfasilitasi mereka, agar bisa masuk pasar dunia. Peran pemerintah menjadi begitu penting. Kita dorong, kita proteksi, terus kemudian HAKI-nya kita proteksi juga, sehingga ini bisa laku,” ujar Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo kepada wartawan di sela mengunjungi pameran INACRAFT JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

Ganjar meminta para pelaku UMKM untuk mengatur strategi dan keluar dari zona nyaman. Salah satunya dengan mulai menjajal pasar dunia agar produk-produk mereka bisa semakin eksis dan dilirik.

BACA JUGA: