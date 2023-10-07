Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kunjungi Pameran INACRAFT, Ganjar Pranowo Dorong Produk UMKM Go Internasional

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |15:36 WIB
Kunjungi Pameran INACRAFT, Ganjar Pranowo Dorong Produk UMKM Go Internasional
Ganjar Pranowo di pameran INACRAFT 2023, JCC Senayan, Jakarta. (Foto: MPI/Wiwie)
A
A
A

BAKAL calon presiden Ganjar Pranowo berharap agar produk-produk UMKM Tanah Air tak hanya bersaing di dalam negeri, tapi juga harus dipasarkan ke dunia internasional. Hal ini tentu butuh peran pemerintah.

“Sebenarnya kita juga bisa meng-online kan mereka, memfasilitasi mereka, agar bisa masuk pasar dunia. Peran pemerintah menjadi begitu penting. Kita dorong, kita proteksi, terus kemudian HAKI-nya kita proteksi juga, sehingga ini bisa laku,” ujar Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo kepada wartawan di sela mengunjungi pameran INACRAFT JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

Ganjar meminta para pelaku UMKM untuk mengatur strategi dan keluar dari zona nyaman. Salah satunya dengan mulai menjajal pasar dunia agar produk-produk mereka bisa semakin eksis dan dilirik.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/406/2939506/kenapa-pemda-harus-lakukan-uji-petik-untuk-perkuat-ekosistem-ekonomi-kreatif-rI8aYfkEgz.jpeg
Kenapa Pemda Harus Lakukan Uji Petik untuk Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/406/2938797/berbincang-dengan-komunitas-ekraf-di-cimahi-sandiaga-siap-perkuat-produk-lokal-3Wx8cHMiLP.jpg
Berbincang dengan Komunitas Ekraf di Cimahi, Sandiaga Siap Perkuat Produk Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/406/2938751/ini-5-kabupaten-dan-kota-role-model-pengembangan-ekonomi-kreatif-di-indonesia-7wT5WMjM9c.jpeg
Ini 5 Kabupaten dan Kota Role Model Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/406/2936927/tiktok-shop-kembali-dibuka-sandiaga-berharap-bisa-berdampak-positif-ke-umkm-3v21j8yYfJ.jpeg
TikTok Shop Kembali Dibuka, Sandiaga Berharap Bisa Berdampak Positif ke UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/406/2936599/daftar-lengkap-nama-nama-pemenang-festival-film-bulanan-2023-dari-6-katagori-420wJn8GtS.jpeg
Daftar Lengkap Nama-Nama Pemenang Festival Film Bulanan 2023 dari 6 Katagori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/406/2933674/angela-tanoesoedibjo-berbagi-tips-sukses-umkm-dihadapan-ratusan-mahasiswa-unair-1DWVTimLtk.jpg
Angela Tanoesoedibjo Berbagi Tips Sukses UMKM Dihadapan Ratusan Mahasiswa Unair
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement