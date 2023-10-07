Ganjar Pranowo dan Istri Kunjungi Pameran INACRAFT, Kompak Berburu Hasil Kerajinan Anak Bangsa

BAKAL calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi pameran International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) di JCC Senayan, Jakarta, tepatnya, Sabtu (7/10/2023).

Mantan gubernur Jawa Tengah ini datang bersama istrinya Siti Atiqoh dan kompak berburu produk kerajinan tangan anak bangsa yang dipamerkan di event tersebut.

Ini bukan kali pertama Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo berkunjung ke INACRAFT. Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu ternyata sudah biasa berkunjung setiap INACRAFT digelar, bahkan saat dirinya masih jadi anggota DPR RI atau sebelum memimpin Jawa Tengah.

"Di INACRAFT itu saya dulu penonton tetap. Jadi dulu waktu saya masih tinggal di Jakarta, di DPR selalu saya nonton sendirian, sama istri kadang-kadang berdua. Kita muter-muter itu bisa sehari penuh,” ujar Ganjar kepada wartawan di JCC Senayan.

Hal tersebut karena Ganjar sendiri mengaku sangat menyukai produk-produk UMKM yang kini telah eksis meramaikan pasar. Apalagi, produk-produk UMKM yang ada di pameran tersebut menurutnya berkualitas mengingat sudah melewati proses kurasi yang ketat.