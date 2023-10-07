10 Hewan Paling Setia di Dunia, Apakah Termasuk Kuda Nil?

HEWAN yang setia dapat membuat para pemiliknya merasa bahagia. Anda tidak akan salah memilih hewan yang setia. Hal ini terbukti yang terjadi kepada anjing dan kucing, yang keduanya menawarkan banyak cinta dan hiburan.

Anjing adalah hewan yang cerdas dan memberi Anda perlindungan oleh karena itu kucing memberi Anda kesempatan untuk mewarnai hari Anda. Lalu bagaimana dengan kuda nil, apakah masuk dalam hewan setia?

Kuda nil ternyata bukan hewan setia. Kuda nil betina bisa ganti pasangan berkali-kali sepanjang hidup. Begitu juga kuda nil jantan bisa kawin dengan beberapa wanita dalam satu musim.

Lalu hewan mana paling setia di bumi?

Melansir dari AZ Animals, berikut 10 hewan paling setia di dunia.

1. Serigala

Tidak sedikit yang beranggapan bahwa anjing merupakan hewan yang paling setia. Namun sebuah studi ilmiah yang dilakukan oleh Stockholm University mengungkapkan bahwa terdapat hewan lain yang sangat setia yaitu serigala, yang dapat lebih diandalkan oleh manusia. Bahkan, serigala menjadi hewan paling setia di dunia dan juga kepada pasangannya.

Serigala akan memilih siapa yang merawatnya sejak kecil, berbeda dengan anjing yang yang lebih memperdulikan anaknya sendiri daripada pemiliknya. Dalam sebuah eksperimen yang dilakukan, terlihat bahwa serigala memilih mengantarkan makanan kepada pemiliknya, yang merawatnya sejak ia masih kecil, meskipun ia memiliki keluarga serigala.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa serigala hewan yang paling setia kepada manusia. Nah, jika tertarik untuk memelihara hewan tersebut, Anda harus menyiapkan biaya sekitar $1500 atau lebih dari $2000 atau Rp21 juta – Rp28 juta.

2. Anjing

Menjadi bagian dari keluarga Canidae, anjing merupakan hewan peliharaan yang sangat setia yang akan menemani Anda setiap saat. Secara umum, anjing adalah hewan yang setia dan teman yang baik, serta tidak akan pernah mengkhianati Anda.

Namun, hewan ini bukanlah satu-satunya yang setia. Sebab, mereka merupakan hewan berkelompok dan makhluk sosial yang lebih suka ditemani hewan lain sebagai mekanisme bertahan hidup.

Uniknya, jenis anjing Akita Inu yang menduduki peringkat teratas dalam daftar anjing paling setia. Untuk memelihara seekor anjing, Anda akan menyiapkan setidaknya sekitar $500-2000 atau Rp7 – Rp27 juta.

3. Burung Beo

Burung beo merupakan salah satu hewan yang paling setia pada manusia, yang dapat membuat Anda tertawa dan berbicara, sehingga Anda akan bersenang-senang dengan hewan peliharaan yang satu ini.

Spesies ini dikenal mudah bergaul dan tidak tahu bagaimana hidup sendirian di alam liar seperti di rumah, di mana ia terisolasi dari teman- teman burung beo lainnya, dan Anda menjadi satu-satunya yang menjadi temannya.

Jika, Anda ingin memelihara burung beo sebaiknya cari dan pilihlah peternakan yang bagus dan dapat dipercaya. Seekor burung beo sekitar $3.000 atau Rp42 juta, tergantung jenis burung beo lainnya.

4. Babi

Babi merupakan salah satu hewan setia di dunia yang memiliki badan berat dan tampan. Memang, hewan ini sangat cepat memberikan kepercayaan dirinya, mudah disentuh, bahkan dapat menunjukkan cinta kepada Anda.

Bagaimanapun, semuanya baik pada babi dan hewan ini bisa menjadi hewan peliharaan yang setia dan teman sejati. Untuk seekor babi, biasanya akan dibanderol sebesar $750 hingga $3.500 atau Rp10 – Rp49 juta.

5. Kuda

Sulit untuk mengatakan, apakah kuda itu adalah hewan peliharaan atau bukan. Tetapi, jika berbicara tentang kasih sayang, apakah kuda adalah hewan yang setia atau tidak.

Karena itu, yang tersisa hanyalah untuk bertaruh pada kuda yang tepat, di mana kuda bisa sangat setia bahkan lebih dari beberapa hewan peliharaan lainnya, serta memerlukan biaya yang lebih besar dalam perawatannya, yang mencapai $15.000 atau Rp210 juta.

6. Bebek

Citra bebek tidak akan muncul pada kebanyakan orang sebagai hewan yang paling setia, melainkan seekor Anjing, kucing, dan bahkan burung lain seperti burung beo jauh lebih umum daripada hewan peliharaan di rumah.

Namun, bebek bisa menjadi teman yang sangat menghibur saat di rumah. Mereka sangat bersih untuk hidup bersama. Sebab, bebek yang dibesarkan manusia akan menghabiskan hidupnya untuk mencari cinta dan perhatian dari pendamping manusia.

Mereka juga mengenali pemiliknya dan sering mengekspresikan cinta dengan penuh kasih sayang, itulah sebabnya mengapa Anda sering melihat anak bebek berbaris seragam di belakang induknya dan bersarang di dekatnya.

Hal ini membuat bebek menjadi salah satu hewan yang paling setia pada manusia. Untuk memelihara hewan ini terbilang murah yang berkisar $10 hingga $20 atau Rp140.000 – Rp280.000 ribu.

7. Marmut

Termasuk hewan kecil, marmut pasti akan menggoda Anda karena memiliki sifat yang baik, yang membuatnya menjadi salah satu hewan setia kepada manusia dan cocok sebagai teman baik.

Selain itu, marmut adalah hewan peliharaan yang sangat mudah dipelihara dan tidak menguras tenaga, serta makan dan tidur merupakan hal wajib yang mereka lakukan setiap harinya.

Selain itu, mereka hanya mengkonsumsi sayuran dan membantu menghemat pengeluaran Anda, dibandingkan makanan hewan peliharaan lainnya. Faktanya, mereka mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk memelihara hewan ini, membutuhkan biaya sebesar $25-$50 atau Rp350.000 – Rp700.000 ribu.