Pencinta Pedas Wajib Coba Ini, Rekomendasi Sambal Bakar yang Nampol di Jakarta

JENIS sambal ada begitu banyak. Mulai dari sambal bawang, sambal tomat, sambal korek, hingga sambal bakar. Pedasnya sambal paling nikmat dipadukan dengan lauk ayam hingga ikan goreng.

Belakangan, salah satu jenis sambal yang sedang populer adalah sambal bakar. Sambal tersebut merupakan khas Bontang, Kalimantan Timur, menggunakan bahan-bahan seperticabai, bawang merah, tomat, dan terasi.

Menariknya, sambal tersebut disajikan di atas cobek tanah liat. Sebelum disantap, sambal tersebut dibakar dulu di atas api. Hal itu yang membuat sambal tersebut disebut sambal bakar.

Kini tak sulit menemukan sambal bakar di Jakarta. Sebab banyak restoran yang menjual jenis sambal bakar ini.

Berikut rekomendasi sambal bakar di Jakarta, dikuti dari berbagai sumber, Minggu(8/10/2023).

1. Sambal Bakar Indonesia

Sambal Bakar Indonesia belakangan viral di media sosial. Bisnis ini dibangun oleh TikToker Benjamin Master Adhisurya dan Richard Theodore. Meski baru berdiri satu tahun, tapi bisnis ini berkembang signifikan.

Kini, Sambal Bakar Indonesia sudah memiliki 19 outlet yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan target akan membuka 25 outlet hingga akhir 2023 ini.

“Perkembangannya sangat bagus dan feedback masyarakat sangat antusias terbukti di semua cabang Sambal Bakal Indonesia ramai semua,” tutur Richard dalam keterangan resminya.

Keunikan Sambal Bakar Indonesia ini adalah memiliki menu yang bervariasi dan memang merupakan makanan sehari-hari (comfort food) dengan harga yang ramah di kantong. Selain itu pengunjung dapat memilih tingkat kepedasan sesuai selera.

Terdapat berbagai macam lauk pauk yang dijual mulai dari ayam, ikan gurame, cumi, iga bakar, paru, kulit, usus, kikil, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada beberapa lauk yang jarang ditemui di tempat lain yaitu burung dan baby crab yang dipadukan dengan sambal yang dibakar dan disajikan di atas cobek panas.

"Harganya pun tergolong cukup murah mulai dari Rp17.000 dan untuk satu set menu termasuk nasi, lauk pauk dan minuman harganya di bawah Rp30.000 sesuai permintaan konsumen,” tuturnya.

2. Ayam Keramat Senen

Restoran Ayam Keramat Senen juga menjual beberapa sambal, salah satunya sambal bakar. Ada juga beberapa menu ayam yang bisa kamu cicipi. Restoran ini berlokasi di Jl. Kembang Raya No. 45. Untuk harganya sendiri mulai dari Rp3.000 - Rp45.000.