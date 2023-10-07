Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Dokter Nadia Alaydrus Ungkap Kenapa Makanan Tinggi Gula Sebabkan Jerawat

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |19:04 WIB
Dokter Nadia Alaydrus Ungkap Kenapa Makanan Tinggi Gula Sebabkan Jerawat
Dokter Nadia Alaydrus. (Foto: Instagram)
A
A
A

MENGONSUMSI makanan tinggi gula atau berbahan susu memang dapat meningkatkan risiko timbulnya jerawat pada orang dewasa. Hal itu disebabkan karena pada makanan manis dapat meningkatkan kadar insulin dan bisa menjadi insulin spike.

dr Nadia Alaydrus selaku Dokter Spesialis Kecantikan menyebut, insulin yang meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi sebum atau minyak di kulit wajah. Peningkatan tersebut, kemudian akan menyumbat pori-pori sehingga menimbulkan jerawat.

“Nah selain jerawat itu juga bisa menyebabkan penuaan dini,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus.

Glukosa dan fruktosa yang ada pada makanan manis bisa merusak dua protein penting, yaitu kolagen dan elastin. Kolagen dan elastin merupakan protein yang bisa membuat kulit tetap kencang serta elastis.

Apabila kondisi tersebut rusak, maka akan berpengaruh terhadap kulit. Kulit akan terasa kendor dan keriput. Kemudian pada makanan manis itu juga bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan pada kulit meningkat.

