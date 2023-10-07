Disebut Lebih Sultan dari Raffi Ahmad, Intip Tampilan Rey Utami dengan Blouse Rp23 Juta

NAMA Rey Utami menjadi perbincangan publik karena disebut sebagai artis terkaya nomor 1, bahkan melampuai Sultan Andara yang terkenal Raffi Ahmad. Menurut Cydem International Research, kekayaan Rey Utami dan Pablo Benua mencapai Rp 4,7 triliun.

Rey Utami dan Pablo Benua pun memiliki aset yang terdiri dari berbagai aset mulai dari kendaraan, rumah hingga tanah. Lantas bagaimana karier Rey Utami hingga kekayaan bersihnya melonjak hingga Rp 4,7 triliun?

BACA JUGA: Potret Habib Muhamad Alex Alhamid yang Viral karena Jadi Foto Status

Tentu saja, sebagai seorang sultan outfitnya tentu tidaklah murah. Seperti yang satu ini, dia tampak menggunakan blouse Balenciaga all-over dengan perkiraan harga USD1.473 atau sekira Rp23 juta.

Rey memulai karirnya sebagai presenter, dia membawakan banyak acara seperti EURO 2012, Star Wars, Sports7, Daily Sport dan masih banyak lagi. Kini,