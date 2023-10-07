4 Gaya Wulan Guritno saat di Lombok Tengah, Pesonanya Gak Ada Lawan

PESONA Wulan Guritno memang tak pernah gagal membuat penggemarnya kagum. Dia selalu berhasil tampil on point dalam keseharian, termasuk ketika menikmati waktu liburan.

Baru-baru ini dia pun membagikan beberapa potretnya selama berkunjung ke Mandalika, Lombok. Meski tak sabar menyaksikan MotoGP di Mandalika pada 13-15 Oktober mendatang, tapi Wulan Guritno tampak mulai menikmati pesona alam di sekitar Lombok.

Seperti apa keseruannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @wulanguritno, Sabtu, (7/10/2023).

1. Sirkuit mandalika





Wulan tampak tampil dengan outfit serba putih saat berkunjung ke sirkuit Mandalika, yakni berupa atasan crop top dan celana kulot. Dia juga tampak semakin modis dengan menggunakan aksesoris berupa kacamata hitam dengan frame putih.

2. Pantai





Tak hanya berkunjung ke sirkuit Mandalika, Wulan juga tak mau ketinggalan untuk menikmati pesona alam salah satu pantai yanh ada di kawasan Lombok Tengah.

Dalam potret berikut, Wulan tampak berpose di pinggir pantai dalam balutan kaos putih ketat dan kain songket khas lombok.