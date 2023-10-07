Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Intip Gaya Shandy Aulia saat Berjemur, Manis dengan Outfit Pink

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |23:05 WIB
Intip Gaya Shandy Aulia saat Berjemur, Manis dengan Outfit Pink
Gaya Shandy Aulia saat berjemur. (Foto: Instagram/@shandyaulia)
SHANDY Aulia kini banyak menghabiskan waktu untuk menikmati liburan bersama buah hatinya, Claire Herbowo. Tak hanya di Indonesia, dia juga mengunjungi beberapa negara untuk berlibur.

Momen liburan itu dia bagikan di laman Instagramnya. Pada postingan, terlihat Shandy sedang berada di Los Angeles, California. Dia nampak pose selfie sambil duduk santai di pinggir kolam renang.

Di foto itu dia terlihat cantik memakai tanktop rajut warna pink dan tampilan rambut pendek sebahu.

"Life’s better in pink," tulis Shandy dalam keterangan foto, dikutip pada Sabtu (7/10/2023).

Shandy Aulia

