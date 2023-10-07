Intip Gaya Shandy Aulia saat Berjemur, Manis dengan Outfit Pink

SHANDY Aulia kini banyak menghabiskan waktu untuk menikmati liburan bersama buah hatinya, Claire Herbowo. Tak hanya di Indonesia, dia juga mengunjungi beberapa negara untuk berlibur.

Momen liburan itu dia bagikan di laman Instagramnya. Pada postingan, terlihat Shandy sedang berada di Los Angeles, California. Dia nampak pose selfie sambil duduk santai di pinggir kolam renang.

Di foto itu dia terlihat cantik memakai tanktop rajut warna pink dan tampilan rambut pendek sebahu.

"Life’s better in pink," tulis Shandy dalam keterangan foto, dikutip pada Sabtu (7/10/2023).