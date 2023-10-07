Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Gaya Jennie BLACKPINK saat Manggung, Energik dengan Pink

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |09:35 WIB
4 Gaya Jennie BLACKPINK saat Manggung, Energik dengan Pink
Gaya Jennie BLACKPINK. (Foto: Instagram)
A
A
A

JENNIE BLACKPINK kembali mengeluarkan karya terbarunya. Dia baru saja resmi merilis single You & Me pada Jumat (6/10/2023) di tengah isu pemutusan kontrak dengan YG Entertainment.

Single ini sebenarnya sudah familier di telinga fans BLACKPINK. Pasalnya, single itu nyaris selalu dibawakan Jennie selama tur dunia BLACKPINK bertajuk Born Pink World Tour.

Jennie termasuk salah satu member yang selalu dinantikan dalam setiap penampilan bersama grupnya itu. Bukan hanya dari suara, juga outfit yang tak pernah gagal membuat penggemar tak berkedip.

Berikut gaya Jennie saat manggung yang tak pernah gagal, dikutip dari Instagram @jennierubyjane.

1. Rok mini

Jennie BLACKPINK

Penampilan Jennie kali ini begitu menggoda dengan rok mini merah. Dia pun memadukannya dengan kemben bentuk hati. Kecantikannya pun semakin terlihat dengan riasan natural dan sentuhan lipstik merah.

2. Energik dengan pink

Jennie

Bersama BLACKPINK, Jennie memang tak hanya menonjolkan suaranya saja. Mereka pun selalu aktif dengan gerakan koreo.

Tak heran jika outfit yang nyaman menjadi pilihan utama seperti pada foto ini, di mana Jennie memilih memakai celana pink yang dipadukan dengan boustier warna senada. Agar lebih kece, dia pun menambahkan sarung tangan pink.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
