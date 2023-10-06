Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak yang Suka Menunjukkan Sisi Narsis Dirinya, Anda Termasuk?

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |20:00 WIB
5 Zodiak yang Suka Menunjukkan Sisi Narsis Dirinya, Anda Termasuk?
Zodiak suka narsis, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

MEMILIKI kepercayaan diri itu penting bagi semua orang, tapi akan menjadi salah ketika tingkat kepercayaan diri ini jadi terlalu tinggi. Bisa berkembang jadi egois, sombong, dan narsis akan dirinya sendiri.

Mengingat tanda zodiak sedikit banyak bisa berpengaruh pada karakter seseorang. Menurut astrologi, diwarta dari AstroTalk, Minggu (6/10/2023) berikut beberapa zodiak yang kerap menunjukkan sisi narsis dirinya sendiri.

1. Aries: Zodiak ini dikenal dengan kepribadian yang tegas, orang-orang Aries cenderung punya keinginan kuat untuk memegang kendali dan akhirnya ia menunjukkan kenarsisannya dengan tekad dan percaya diri yang tinggi, sehingga dirinya menjadi sorotan dan pengakuan dari orang lain.

2. Leo: Para Leo adalah tipe orang dengan ambisius, semangat, dan percaya diri tinggi. Apalagi jika sering dipuji, bisa berpeluang akan berubah menjadi seorang yang egois karena ingin jadi si pusat perhatian. Hal itu, Ia lakukan untuk mencintai diri sendiri dan mencuri perhatian orang lain.

Halaman:
1 2
      
