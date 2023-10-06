Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aries hingga Leo, 5 Zodiak Paling Pemberani Tak Kenal Takut

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |15:00 WIB
Aries hingga Leo, 5 Zodiak Paling Pemberani Tak Kenal Takut
Zodiak paling pemberani, (Foto: Freepik)
SEBAGIAN individu ada yang dianugerahi sifat pemberani, tak takut apa pun serya tak membiarkan rasa takut itu menggagalkan mau pun membatasi dirinya. Rasa takut adalah perasaan yang wajar saja dialami oleh setiap orang, tapi beberapa orang ini memilih untuk tak peduli apa pun, tak ragu menghadapi pengalaman dan petualangan yang baru.

Rasa berani dan tak kenal takut ini sedikit banyak dipengaruhi oleh karakter zodiak yang dimiliki, jika dilihat dari aspek astrologi. Mengutip PinkVilla, Minggu (8/10/2023) ini dia lima zodiak sangat pemberani alias tak kenal takut.

1. Aries: Para Aries disebut sebagai individu yang paling berani dari semua tanda zodiak. Orang pemilik zodiac ini suka mengambil tantangan dan risiko baru, serta keluar dari zona nyaman saat dibutuhkan. Ia tak takut dan berani serta suka mendorong diri sendiri untuk kuat.

 BACA JUGA:

2. Leo: Orang-orang Leo adalah orang yang memiliki determinasi untuk maju, tak mau membiarkan dirinya larut dalam rasa takut, tak mau rasa takut yang ada malah bisa menghentikan mau pun membatasi dirinya untuk melakukan apa yang diinginkan.

Halaman:
1 2
      
