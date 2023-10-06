Potret Habib Muhamad Alex Alhamid yang Viral karena Jadi Foto Status

POTRET Habib Muhammad Alex Alhamid memang tengah menjadi viral lantaran banyak netizen memasang Fotonya di Profil agar Barokah. Habib Muhammad Alex Alhamid telah menjadi salah satu sosok yang sangat diperbincangkan di media sosial belakangan ini.

Pasalnya, foto beliau telah menjadi tren di kalangan netizen yang mencari berkah dan keberuntungan dengan memasang fotonya di profil media sosial mereka. Fenomena ini telah menjadi viral dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform online.

Banyak pengguna jejaring sosial, khususnya WhatsApp, yang memposting foto Habib Muhammad Alex Alhamid. Hal ini terjadi karena banyak netizen yang meyakini siapapun yang memposting foto Habib Muhammad Alex Alhamid akan mendapat keberkahan. Nama Habib Muhammad Alex Alhamid jarang diketahui masyarakat karena tidak sering disorot oleh kalangan media.

Dilansir dari berbagi sumber, Habib Muhammad Alex Alhamid adalah seorang ulama muda yang memiliki pengikut yang besar di media sosial. Lahir dengan latar belakang keluarga yang terkemuka, ia telah menarik perhatian netizen dengan ceramah-ceramahnya yang menginspirasi dan penampilannya yang karismatik.

Potret Habib Muhammad Alex Alhamid yang viral ini menampilkan penampilan yang khas memakai sorban putih. Ia seringkali terlihat percaya diri dengan senyuman lembut di wajahnya. Potret-potret ini berhasil mencuri perhatian jutaan netizen dan menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial.

Netizen yang memasang foto Habib Muhammad Alex Alhamid ini pun yakin bahwa tindakan mereka akan membawa berkah dan keberuntungan dalam kehidupan. Foto Habib Muhammad Alex Alhamid yang dipasang di profil ini biasanya disertai dengan doa-doa atau harapan-harapan yang diungkapkan oleh pemilik akun.

Fenomena ini pertama kali mencuat ketika beberapa netizen berbagi pengalaman positif yang mereka alami setelah memasang foto Habib Muhammad Alex Alhamid di profil mereka. Mereka mengaku mendapatkan pekerjaan baru, keberuntungan dalam bisnis, atau bahkan kesembuhan dari penyakit setelah melakukannya. Melihat testimonial semacam ini, fenomena ini pun menjadi semakin populer di media sosial.