HOME WOMEN LIFE

Arti Kata ASMR dalam Bahasa Gaul

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |22:59 WIB
Arti Kata ASMR dalam Bahasa Gaul
Ilustrasi bahasa gaul dengan istilah ASMR (Foto: Freepik)
ISTILAH ASMR dalam bahasa gaul belakangan ini sedang ramai di media sosial Tiktok dan Instagram tanah air. Begitu populernya kata tersebut hingga menjurus menjadi sebuah istilah gaul yang kerap digunakan oleh anak muda masa kini.

Bagi orang awam, kemunculan istilah kata ‘ASMR’ sontak memicu berbagai pertanyaan terkait apa arti sebenarnya kata tersebut dalam bahasa gaul. Lebih lengkapnya simak ulasan satu ini untuk mengetahui artinya lebih lanjut.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (6/10/2023) terkait arti kata ASMR dalam bahasa gaul.

Arti Kata ASMR dalam Bahasa Gaul

Perlu kalian ketahui sebelumnya bahwa istilah kata ‘ASMR’ sebenarnya sudah popular sejak tahun 2010 yang lalu. Akan tetapi kini banyak kreator konten yang mempopulerkan kembali sehingga sekarang banyak diminati oleh kaum muda. Bahkan kata tersebut sudah kerap dijadikan sebagai bahasa gaul.

Halaman:
1 2
      
