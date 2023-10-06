4 Zodiak Berhati Emas, Siap Menolong di Kondisi Darurat

TIDAK semua orang memiliki jiwa peduli dan penolong yang tinggi kepada sesama. Nah sebaliknya, ada sebagian orang yang berhati emas dan siap sigap untuk menolong siapa pun, terutama di kondisi darurat.

Orang-orang tipe ini adalah seseorang yang patut dikagumi, mampu memahami situasi dan berempati pada setiap masalah. Secara astrologi, beberapa zodiak punya loh karakter plus ini. Dilansir dari Bustle, Sabtu (6/10/2023) berikut empat zodiak berhati emas yang siap menolong di kondisi darurat.

1. Gemini: Para Gemini sahabat adalah sahabat yang dapat diandalkan dan akan selalu setia pada teman-temannya. Gemini disebutkan sebagai zodiak yang akan membantu orang lain pertama kalinya dan langsung bergegas ke tempat kejadian saat terjadi musibah dan tak mundur untuk menolong orang lain yang membutuhkan.

BACA JUGA:

2. Cancer: Para pemilik zodiak Cancer secara alami memiliki naluri keibuan dan penuh perhatian, Makanya punya skill untuk membantu menghadapi masa-masa sulit. Orang-orang Cancer adalah tipe yang penuh dengan kasih dan akan menjadi orang pertama yang memberikan pertolongan pertama kepada sesame yang sangat membutuhkan.

BACA JUGA: 5 Zodiak Ini Paling Tenang dan Santai Hadapi Masalah

Tak hanya itu, juga sangat cerdas dan kreatif sehingga dirinya membantu orang-orang di sekitarnya untuk menemukan solusi masalah.