Kandidat Pasangan Ideal, 4 Zodiak Ini Setia Banget

APAKAH Anda termasuk pribadi yang setia baik dalam hubungan percintaan dan persahabatan? Karena kesetian itu sangat penting di dalam sebuah hubungan yang dilandasi dari kepercayaan, dukungan, dan komitmen tinggi.

Orang yang bisa setia memang jadi idaman, terutama jika dijadikan pasangan dalam hubungan asmara. Siapa sih yang tidak mendambakan punya pasangan yang sangat setia? Bicara mengenai kesetiaan dengan pasangan, melansir PinkVilla, Sabtu (7/10/2023) berikut ini empat zodiak yang dikenal sangat setia.

1. Pisces: Orang-orang Pisces memiliki empati tinggi dan penuh kasih, ia sangat setia dan selalu ada untuk pasangannya dan memberikan dukungan yang tak tergoyahkan. Kesetian ini dari keinginan pribadinya untuk memiliki hubungan yang mandalam, memberikan cinta, dan kenyamanan kepada orang-orang yang peduli dengan dirinya.

2. Leo: Para pemilik zodiak ini disebut sebagai seseorang yang memiliki kesetiaan yang tinggi dan kuat, sehingga menjadi pelindung bagi orang-orang yang dicintai. Selain sangat setia, para Leo juga akan melakukan segala usaha untuk mendukung dan membela pasangannya, kesetiaan zodiak inilah dapat dipicu dengan rasa kehormatan dan selalu menghargai kepercayaan yang sudah diberikan kepada dirinya.