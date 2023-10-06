Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Duh! 4 Zodiak Ini Terkenal Malas, Terlalu Santai!

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |15:00 WIB
Duh! 4 Zodiak Ini Terkenal Malas, Terlalu Santai!
Zodiak terkenal paling malas, (Foto: Freepik)
A
A
A

MALAS memang menjadi musuh terbesar bagi diri sendiri, tapi sayangnya bermalas-malasan masih menjadi hobi beberapa orang dan dianggap sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan.

Sesekali merasa malas dan tak ingin melakukan apa pun, tentu saja wajar. Tapi akan jadi berlebihan kalau rasa malas ini sudah another level sampai di tingkat mengkhawatirkan. Dari kacamata astrologi dan karakter zodiak, seperti dikutip dari Astrotalk, Sabtu (6/10/2023) empat zodiak ini adalah yang terkenal paling malas.

1. Taurus: Dikenal sebagai individu melakukan segala sesuatu santai. Para pemilik zodiak ini cenderung memilih melakukan hal-hal yang nyaman untuk pribadinya sendiri. Meskipun, pada dasarnya memiliki semangat yang tinggi, tapi para Taurus sering merasa malas untuk melakukan banyak aktivitas.

 BACA JUGA:

2. Cancer: Orang-orang Cancer adalah individu yang lebih suka tinggal di rumah dan menikmati kenyamanan di tempat tidurnya sendiri. Memilih mengurung diri, me time dengan membaca buku, memasak, atau menonton film, benar-benar mendedikasikan waktu istirahat di rumah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement