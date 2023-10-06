Duh! 4 Zodiak Ini Terkenal Malas, Terlalu Santai!

MALAS memang menjadi musuh terbesar bagi diri sendiri, tapi sayangnya bermalas-malasan masih menjadi hobi beberapa orang dan dianggap sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan.

Sesekali merasa malas dan tak ingin melakukan apa pun, tentu saja wajar. Tapi akan jadi berlebihan kalau rasa malas ini sudah another level sampai di tingkat mengkhawatirkan. Dari kacamata astrologi dan karakter zodiak, seperti dikutip dari Astrotalk, Sabtu (6/10/2023) empat zodiak ini adalah yang terkenal paling malas.

1. Taurus: Dikenal sebagai individu melakukan segala sesuatu santai. Para pemilik zodiak ini cenderung memilih melakukan hal-hal yang nyaman untuk pribadinya sendiri. Meskipun, pada dasarnya memiliki semangat yang tinggi, tapi para Taurus sering merasa malas untuk melakukan banyak aktivitas.

2. Cancer: Orang-orang Cancer adalah individu yang lebih suka tinggal di rumah dan menikmati kenyamanan di tempat tidurnya sendiri. Memilih mengurung diri, me time dengan membaca buku, memasak, atau menonton film, benar-benar mendedikasikan waktu istirahat di rumah.

