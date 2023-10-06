Menakar Pentingnya Penyuluhan soal Child Grooming di Sekolah

FENOMENA child grooming kita tengah ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. Child grooming sendiri merupakan tindakan seseorang yang berusaha membangun kedekatan dengan anak di bawah umur. Tujuannya agar bisa melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut.

Biasanya pelaku child grooming menjalin hubungan yang baik dengan keluarga. Sehingga para keluarga sudah percaya dan membiarkan anaknya dekat dengan pelaku. Child grooming sendiri sangat bahaya. Dan pastinya bisa merusak kondisi mental serta fisik anak-anak.

Lantas bagaimana cara menghindari child grooming? Bacaleg DPR RI Dapil Kalimantan Barat I Partai Perindo, Erma Suryani Ranik, S.H., M.H. mengatakan sekolah memiliki peran yang paling efektif untuk memberikan edukasi kepada anak-anak agar terhindar dari child grooming.

"Biasanya nak-anak kalau orang tua ngelarang kita bantah, tapi kalau guru melarang kita takut. jadi kalau mau efektif lewat sekolah," ujar Erma dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Child Grooming, Modus Baru Pelecehan Seksual Terhadap Anak', Jumat (6/10/2023).

Erma juga menyarankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA untuk melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah dan melakukan sosialisasi tentang bahaya child grooming.

"Karena masih banyak orang yang nggak tau batas usia masih disebut anak-anak itu 18 tahun. Ketika seseorang melakukan pelecehan seksual kepada anak usia di bawah 18 tahun maka anak kena tindak pidana perlindungan anak," paparnya.

Tak hanya kepada para guru, Erma juga berharap nantinya anak-anak murid akan mendapatkan penyuluhan tentang child grooming. "Misalnya semua murid dilakukan penyuluhan, dikumpulkan satu sekolah, itu efektif menurut saya," tutup Erma.

(Martin Bagya Kertiyasa)