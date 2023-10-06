Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sosok dan Profil Habib Muhammad Alex Alhamid yang Ramai Dibicarakan, Simak di Sini

Wulan Savitri , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |19:30 WIB
Sosok dan Profil Habib Muhammad Alex Alhamid yang Ramai Dibicarakan, Simak di Sini
Sosok dan Profil Habib Muhammad Alex Alhamid, (Foto: Instagram @muhibbin_akhir_zaman)
SOSOK dan Profil Habib Muhammad Alex Alhamid, akan dijabarkan dalam artikel ini. Mengingat sosok Habib Muhammad Alex Alhamid tengah viral dan ramai jadi buah bibir.

Sebagian orang bertanya-tanya mengenai siapa sosok asli pria ini. Berawal dari foto yang dibincangkan warganet yang percaya, jika seseorang mengunggah ulang foto tersebut, maka akan mendapatkan keberkahan. Lantas seperti apa sosok dan profil Habib Muhammad Alex Alhamid? Menghimpun berbagai sumber, Jumat, (6/10/2023), berikut paparan singkatnya.

Sosok Muhammad Alex Alhamid sendiri ternyata adalah pria asal Probolinggo, Jawa Timur yang berprofesi sebagai pengusaha. Ia memiliki nama lengkap Al-Habib Muhammad (Alex) bin Muhammad Shodiq bin Al-'Arif Billah Al-Habib Husein (Brani) bin Hadi Al Hamid, diketahui akan mendoakan kebaikan siapa saja yang menggunakan fotonya di media sosial.

 BACA JUGA:

(Sosok dan Profil Habib Muhammad Alex Alhamid, Foto: Instagram @muhibbin_akhir_zaman) 

Melalui unggahan akun Instagram @muhibbin_akhir_zaman, video singkat berdurasi 22 detik menampilkan Habib Muhammad Alex Alhamid yang mengenakan kaus berwarna coklat muda dan topi hitam tampak mengucapkan terima kasih, serta mendoakan keberkahan semua orang yang telah menyebarkan foto dirinya di jejaring dunia maya melalui sosial media.

 

 (Sosok dan Profil Habib Muhammad Alex Alhamid,Foto: Instagram @muhibbin_akhir_zaman)

 

Halaman:
1 2
      
