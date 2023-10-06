Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Bubub dalam Bahasa Gaul yang Viral di TikTok

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |22:00 WIB
Arti Kata Bubub dalam Bahasa Gaul yang Viral di TikTok
Arti kata bubub yang viral di mesia sosial. (Foto: Freepik)
ARTI kata bubub dalam bahasa gaul masih banyak yang mencari. Betapa tidak, kata ini hingga kini masih ramai di media sosial, khususnya TikTok.

Bubub adalah istilah gaul baru yang sering digunakan anak muda yang tengah jatuh cinta di TikTok. Bubub terdengar seperti suara robot ya readers, namun apakah arti kata bubub dalam bahasa gaul ini berhubungan dengan bahasa robot? Mari simak penjelasan mengenai arti kata bubub dalam bahasa gaul.

Arti Kata Bubub dalam Bahasa Gaul

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penggunaan kata bubub dalam berbagai konten TikTok, bubub adalah istilah untuk panggilan sayang seorang perempuan untuk pacar lelakinya.

Bagi sebagian netizen TikTok, panggilan bubub untuk kekasih mereka adalah panggilan yang sangat menggemaskan, lebih lucu ketimbang panggilang sayang, ayang, baby, mas atau panggilan sayang lainnya yang sudah jamak digunakan sebelumnya.

