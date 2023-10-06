5 Tanda Anda Punya Jiwa Muda meski Usia Lanjut

Tanda punya jiwa muda meski usia lanjut. (Foto: Freeepik)

USIA hanya sekedar angka. Ungkapan itu memang nyata adanya. Di balik usia yang lanjut, sebenarnya terdapat pula jiwa yang muda.

Berdasarkan kacamata ahli, ada sejumlah tanda perilaku yang menandakan jika kita mengalami penuaan yang baik dan tergolong awet muda. Apa saja?

Salah satu yang mendasar adalah kecenderungan pada kesehatan kognitif, termasuk soal mental.

"Mereka menggunakan pikiran mereka untuk melakukan latihan untuk merangsang pikiran mereka, yang berarti mereka belajar seperti keterampilan baru,” ujar Dr. Parul Goyal, ahli geriatri dilansir Vanderbilt Health Nashville, Jumat (6/10/2023).

Berikut lima tanda perlikaku Anda mengalami penuaan yang baik dan tergolong awet muda.