Viral Tagih Hutang dengan Cara Tak Biasa, Auto Dibayar Nih

MENAGIH hutang terkadang lebih sulit daripada meminjamkan. Pasalnya, bukan rahasia umum lagi jika si peminjam terkadang lebih galak daripada yang meminjamkan.

Menariknya ada salah satu akun yang membahas tips jitu cara menagih hutang. Momen itu dibagikan oleh akun @dittameliaa. Dia membagikan isi percakapan seorang warganet saat menagih utang ke kerabatnya.

“Dapat dari facebook, trik nagih utang,” tulis akun itu, dikutip pada Jumat (6/10/2023).

Tangkapan layar ini memperlihatkan isi chat seorang warganet yang hendak menagih utang ke kerabatnya. Namun, sang kerabat tak terima saat ditagih untuk bayar utang.

“Utang Rp500 ribu udah 3 bulan gak dibayar-bayar. Janjinya 1 bulan malah molor terus,” tulis si penagih utang.

“Yaelah kalau ada pasti ku bayar. Lagian lu jualan ramai terus. Ketimbang Rp500 ribu aja nagih terus,” tulis si pengutang.

Alih-alih marah, si penagih justru memberikan jawaban yang tak biasa hingga akhirnya si penghutang mau membayarnya.

“Ya sudah itu duitnya gak usah dibalikin. Kebetulan malam ini jatahnya aku ngasih tumbal buat penglaris daganganku,” tulis si penagih utang.“Itu udah gue transfer ya. Kebetulan gue dapat bonus dari kantor, jadi gue lunasi aja,” jawab si pengutang.

Percakapan trik jitu penagih utang ini pun mengundang gelak tawa netizen. Tak sedikit pula dari mereka terhibur dan ingin mencoba cara tersebut.

“Wkwkwk ngakak banget,” tulis @ay******.

“Mau nyoba ah,” tulis akun @tr*****.

“Wah ide bagus,” tulis akun @ayy******.