HOME WOMEN LIFE

5 Potret Eddy Meijer Anak Maudy Koesnaedy Pemeran Zaenab di Si Doel Anak Sekolahan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |08:03 WIB
5 Potret Eddy Meijer Anak Maudy Koesnaedy Pemeran Zaenab di Si Doel Anak Sekolahan
Maudy Koesnaedi dan Eddy Meijer. (Foto: Instagram)
AKTRIS lawas Maudy Koesnaedy memang sudah jarang tampil di televisi. Perempuan cantik yang dikenal dengan Zaenab di sinetron Si Doel Anak Sekolahan ini memang lebih memilih untuk jauh dari hirur pikuk dunia entertainment.

Saat ini Maudy tengah menikmati kehidupan bahagianya bersama suami dan juga buah hatinya. Salah satu yang mencuri perhatian, anak semata wayangnya, Eddy Meijer memiliki paras blasteran yang begitu tampan.

Bahkan ini Eddy juga terjun ke dunia hiburan mengikuti jejak sang ibu. Penasaran seperti apa paras tampan Eddy Meijer? Berikut ulasannya dari Instagram @eddy_mm.

Berparas bule

Eddy Meijer

Potret ganteng Eddy Meijer saat pose berdiri memakai pakaian musim dingin. Di foto itu dia sedang menikmati liburan di Turki bersama keluarganya. Paras Eddy di foto ini begitu tampan. Dia memiliki wajah bule menurun dari sang ayah yang berdarah Belanda.

Jago olahraga

Eddy Meijer

Eddy sendiri memiliki tubuh yang tinggi semampai. Dia juga jago di bidang olahraga lho. Salah satu olahraga yang dia tekuni adalah basket. Melalui postingannya di Instagram, Eddy kerap membagikan momen saat bermain basker. Wah jadi idola para cewek nih?

Geluti dunia modeling

Eddy Meijer

Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, ungkapan itu pantas disematkan untuk Eddy. Sebab kini dia merambah dunia modeling seperti sang ibu waktu muda. Gaya Eddy saat pose di depan kamera terlihat begitu keren. Dia juga kerap terlibat pemotretan dengan berbagai tema. Kece abis!

