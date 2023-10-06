Viral Martini Makeup, Cocok bagi Pencinta Bold

TREN makeup terus berkembang setiap saat dan tanpa batas waktu. Jika sebelumnya ramai strawberry makeup, kali ini ada pula Martini Makeup yang ramai dibicarakan di TikTok.

Kedua makeup ini jelas berbeda. Strawberry makeup memfokuskan pada warna pink, sedangkan Martini makeup lebih ke fokus warna cool toned, di mana lebih memilih warna terang di bagian mata.

Selain itu, Martini makeup ini pada bagian mata lebih menggunakan teknik cut crease eyeshadow yang ditambah dengan winged eyeliner. Warnanya pun dipilih lebih terang seperti olive green.

Hal itu bisa dilihat dari video TikTok milik @claudianeacsu, di mana sang MUA membaurkan eyeshadow hijau pada bagian kelopa mata hingga bagian bawah. Selain itu, dia juga menambahkan eyeshadow glitter yang membuat mata semakin hidup.