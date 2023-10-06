Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tren Warna Rambut Baru Cowboy Copper yang Lagi Viral di TikTok

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |14:48 WIB
Tren Warna Rambut Baru Cowboy Copper yang Lagi Viral di TikTok
Gigi Hadid dengan Tren Rambut Cowboy Copper. (Foto: Instagram)
WARNA rambut Cowboy Copper memang tengah populer saat ini. Warna rambut Cowboy Copper ini merupakan warna coklat yang eye-catching dan menarik perhatian kemanapun Anda pergi.

Jika Anda aktif di media sosial, Anda mungkin tahu tren rambut terkini yang sedang heboh. Tren tersebut tak lain adalah warna rambut Cowboy Copper yang pertama kali viral di TikTok dan kini menarik perhatian semua orang, bahkan menjadi hits di belahan dunia yang baru memasuki tren 'musim gugur'.

Tren Warna Rambut

Cowboy Copper memiliki warna coklat yang cantik. Warna ini sedikit lebih gelap dari perunggu, atau merah tembaga, tetapi juga lebih terang dari warna coklat kemerahan. Warna ini memiliki rona yang mengingatkan pada kulit topi dan pelana koboi, menjadikannya warna coklat yang sempurna dan menakjubkan.

Selain cocok dengan warna musim gugur yang hangat, warna Cowboy Copper juga sangat digemari karena cocok untuk semua orang. Hal tersebut bahkan sudah dibuktikan oleh banyak selebritis seperti Megan Thee Stallion, Emily Ratajkowski, dan Bella Hadid yang masing-masing tampil memukau dengan rambut Copper Cowboy.

Tidak peduli apa warna atau warna kulit Anda, Cowboy Copper akan membuat semua orang terlihat bersinar. Jadi, tidak mengherankan jika tren warna rambut ini telah melampaui negara-negara dengan empat musim yang tersebar di seluruh dunia.

Di mana pun Anda berada, Anda pasti melihat Cowboy Copper meningkatkan penampilan orang. Jika ingin tampilan baru, cobalah tren ini. Cowboy Copper bisa menjadi solusi untuk membantu Anda tampil segar, modern, stylish dan menarik.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
