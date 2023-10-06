Son Suk Ku Liburan di Bali, Netizen Auto Ingin Nyusul

AKTOR Korea Selatan, Son Suk Ku kembali bikin heboh netizen Indonesia. Bintang drama My Liberation Notes ini baru saja pamer liburan di Bali.

Momen Son Suk Ku liburan di Bali ini dibagikan di akun Instagram pribadinya. Aktor 40 tahun ini mengunggah sembilan foto staycationnya di Bali. Dalam foto dia terlihat menikmati suasana keindahan sekitar hotel.

“Thank you #muliabali I'm having a good time thanks to you (Terima kasih #muliabali, saya bersenang-senang terima kasih,” tulisnya dalam keterangan foto di akun @sonsukku seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (6/10/2023).

