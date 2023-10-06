Waspada Gigitan Nyamuk Malaria, Kenali Gejala dan Cara Mengatasinya

MALARIA merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Apabila terkena gigitan nyamuk tersebut dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan.

Beberapa gejalanya antara lain menggigil sedang sampai berat, demam tinggi, tubuh kelelahan, banyak keringat, sakit kepala, mual disertai muntah, diare serta nyeri otot.

Gejala tersebut mulai dirasakan atau muncul sekitar 10 hari hingga empat minggu setelah pertama kali terinfeksi. Terkadang penderita mulai merasakan gejala tujuh hari setelah tergigit nyamuk.

Adapun jenis-jenis malaria yang dapat dikenali berdasarkan parasit penyebabnya, yaitu:

1. Malaria Ovale atau tertiana ringan (tiga hari sekali) disebabkan oleh Plasmodium ovale.

2. Malaria Tropika disebabkan Plasmodium falciparum.

3. Malaria Quartana (empat hari sekali) disebabkan oleh Plasmodium malariae.

4. Malaria Tertiana disebabkan oleh Plasmodium vivax.

Nyamuk malaria biasanya menggigit pada jam khusus yaitu jam 18.00-06.00. Untuk itu ada beberapa tips untuk menghindari gigitan nyamuk malaria, dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (7/10/2023). Berikut cara untuk terhindar dari Malaria:

1. Olesi tubuh dengan obat anti nyamuk.

2. Pasang kawat kassa pada jendela dan ventilasi udara.

3. Jauhkan kandang ternak dari tempat tinggal.