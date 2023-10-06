Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Afgan Jalani Diet Ketat, Ini Menu Harian yang Dikonsumsi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |01:00 WIB
Afgan Jalani Diet Ketat, Ini Menu Harian yang Dikonsumsi
Afgan jalani diet ketat. (Foto: Instagram @afgan_)
A
A
A

PENYANYI tampan Afgan ternyata sedang menjalani diet ketat sejak beberapa waktu lalu. Langkah ini dilakukan Afgan setelah mengalami kenaikan berat badan hingga tujuh kilogram.

"Two months ago i gained 7kg. i was the heaviest i’ve been in my life. Now i'm on a pretty strict diet (Dua bulan lalu berat saya bertambah 7kg. Itu adalah berat badan terberat yang pernah aku alami. Sekarang aku sedang menjalani diet ketat)," tulis Afgan dalam caption unggahan Instagram Afgan @afgan__, Sabtu (6/10/2023).

Dalam unggahan tersebut, Afgan terlihat sedang berada di pusat kebugaran setelah olahraga. Ternyata, pusat kebugaran menjadi salah satu bagian upaya yang dilakukan olehnya untuk menurunkan berat badan. Adapun olahraga lain yang dilakukan olehnya adalah berlari.

"Working out 3-4 times a week, ran 4km every single day. It’s been over a month. lets hope i can keep this new habit of mine. (work out 3-4 kali dalam satu minggu, berlari 4 km setiap harinya. Sudah lebih dari sebulan. Semoga saja aku bisa mempertahankan kebiasaan baruku ini)," tulis Afgan.

Afgan jalani diet ketat

Namun, pelantun lagu 'Bunga Terakhir' ini bukan hanya olahraga untuk membantu menurunkan berat badannya. Afgan juga terlihat mengatur asupan makanan yang masuk ke tubuhnya dengan sedemikian rupa agar tetap sehat namun berat badan tidak bertambah.

Beberapa waktu lalu, Afgan sempat membagikan asupan makanan yang dikonsumsi olehnya dalam satu hari, dari pagi sampai malam. Dalam video yang diunggah melalui TikTok @afgan2705, Afgan terlihat memulai hari menyantap sarapan.

Halaman:
1 2
      
