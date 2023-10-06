Cocok Diminum saat Cuaca Panas Terik, Ini 5 Manfaat Kesehatan Minum Air Kelapa

KINI cuaca panas terik melanda Tanah Air. Bahkan sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kemarau.

Di tengah panas terik, kita wajib menjaga kebutuhan cairan tubuh agar terus terpenuhi.Untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang bisa dilakukan dengan minum air, tidak hanya bisa dengan mengonsumsi air mineral. Namun kamu pun bisa minum air kelapa sebagai pilihan yang baik untuk pemenuhan kebutuhan cairan tubuh.

Selain segar, air kelapa dikutip dari Medical News Today per satu gelasnya hanya mengandung 45 kalori. Dalam laman resmi Academy of Nutrition and Dietetics, disebutkan bahwa air kelapa pengganti yang bagus untuk minuman lain daripada seperti air soda dan jus yang umumnya tinggi kalori, gula, dan karbohidrat.

Air kelapa pun menawarkan berbagai manfaat kesehatan yang penting untuk diketahui. Berikut ulasan lima manfaat kesehatan minum air kelapa, menghimpun Cleveland Clinic, Medical News Today, dan Upthirst.

1. Melembabkan kulit: Melalui studi tahun 2017, para ilmuwan mengusulkan bahwa air kelapa yang dinilai punya efek antimikroba, bisa dioleskan ke kulit untuk melembabkan kulit dan juga membantu mengobati jerawat.

2. Menurunkan kolesterol: Penting untuk diketahui, kalau air kelapa disebut bisa meminimalisir kolesterol jahat dalam tubuh loh! Sebab air kelapa adalah terdiri dari 94 persen air dan bebas lemak dan bebas kolesterol. Air kelapa tanpa pemanis dan tidak perlu menambahkan sodium ke dalam tubuh.

3. Menghidrasi: Punya manfaat mampu menghidrasi tubuh, makanya air kelapa cukup direkomendasikan diminum saat seseorang menjalani puasa Ramadhan atau puasa lainnya untuk tetap terhidrasi.

Tidak hanya itu sumber elektrolit alami, tetapi air kelapa juga membantu kita untuk bisa merasa kenyang lebih lama. Kandungannya rendah kalori, dikemas dengan potasium, magnesium, dan vitamin C, jadi setiap gelas air kelapa adalah penambah nutrisi yang mampu menghidrasi.