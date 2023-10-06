Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Aman Konsumsi Jamur Enoki, Cegah Infeksi Bakteri Listeria

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |23:00 WIB
Tips Aman Konsumsi Jamur Enoki, Cegah Infeksi Bakteri Listeria
Tips aman mengonsumsi jamur enoki. (Foto: Freepik.com)
MASYARAKAT dunia masih khawatir untuk mengonsumsi jamur enoki akibat bakteri listeria monocytogenes yang terkandung di dalamnya.

Menjawab kekhawatiran tersebut Centers for Disease Control Prevention and Prevention (CDC) lantas memberikan sejumlah tips dan rekomendasi agar jamur enoki tetap aman untuk dikonsumsi.

Bahkan jamur ini aman dikonsumsi bagi ibu hamil, lansia berusia 65 tahun ke atas, atau memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, bagi Anda yang termasuk dalam golongan-golongan rentan tersebut, berikut beberapa cara yang perlu dilakukan, sebagaimana dirangkum dari laman resmi CDC, Jumat, (6/10/2023).

1. Masak jamur enoki hingga matang

Listeria dapat tumbuh pada makanan yang disimpan di lemari es, namun mudah dibunuh dengan memanaskan makanan pada suhu yang cukup tinggi.

2. Pisahkan jamur enoki mentah dari makanan yang tidak akan dimasak

Jamur enoki

Hal ini mencegah penyebaran kuman Listeria dari jamur enoki ke makanan yang tidak dimasak sebelum dimakan

3. Cuci tangan setelah memegang jamur enoki mentah

Bersihkan lemari es, wadah, dan permukaan yang menyentuh jamur enoki mentah. Listeria dapat dengan mudah menyebar pada makanan, permukaan, dan tangan.

Selain beberapa tips di atas, jangan lupa hubungi tim medis atau layanan kesehatan jika Anda mengalami gejala penyakit Listeria parah setelah makan jamur enoki.

Orang yang tidak hamil biasanya mengalami demam, nyeri otot, dan kelelahan. Mereka mungkin juga mengalami sakit kepala, leher kaku, kebingungan, kehilangan keseimbangan, atau kejang.

Orang hamil biasanya mengalami demam, nyeri otot, dan kelelahan. Namun Listeria dapat menyebabkan keguguran atau kelahiran prematur. Hal ini juga dapat menyebabkan penyakit serius atau kematian pada bayi baru lahir.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
