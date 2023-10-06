5 Kebiasaan yang Bikin Jerawat Makin Parah, Salah Satunya Membiarkan Penumpukan Sel Kulit Mati

DI tengah cuaca panas terik, kita sering berkeringat. Jika jorok dan tak mau membersihkan wajah dan badan, maka akan timbul jerawat. Ditambah lagi jika kelenjar minyak di wajah menjadi lebih aktif. Wajah menghasilkan sebum terlalu banyak dan mengakibatkan pori-pori gampang tersumbat.

Diperparah dengan menempelnya debu, kotoran, dan bahkan bakteri akan menimbulkan reaksi peradangan pada kulit yang kemudian menjadi jerawat.

“Acne vulgaris atau jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang paling sering kita temukan di praktek. 47 sampai 90 persen remaja dan dewasa muda di dunia pernah bermasalah dengan jerawat," jelas dr Dian Pratiwi, Sp.KK, FINSDV, FAADV, CCA.

"Jerawat membutuhkan terapi jangka panjang yang mungkin bisa mencapai tahunan dan terkadang memiliki dampak yang signifikan pada psikologis hingga kualitas hidup pasien, karena itu penanganan jerawat harus secara personal dan berfokus pada pasien," ujarnya.

BACA JUGA:

Namun tak usah khawatir, Anda bisa berobat ke dokter atau klinik. Lalu apa saja yang bikin jerawat makin parah?

1. Membiarkan penumpukan sel kulit mati

Membiarkan penumpukan sel kulit mati juga dapat menyumbat pori-pori. Akibat cuek terhadap penumpukan kulit mati makan memicu munculnya jerawat. Apalagi orang yang punya kulit yang berminyak. Pasalnya, kulit mereka memproduksi lebih banyak sel kulit mati daripada seharusnya. Hasilnya, penumpukan sel kulit mati pun terjadi karena tidak dapat dibersihkan dan memungkinkan adanya penyumbatan pori-pori.

Jika kulit, baik wajah maupun tubuh, tidak dibersihkan dengan benar, sel kulit mati yang tersisa akan menumpuk dan menjadi penyebab jerawat. Oleh karena itu selalu bersihkan sel kulit mati agar tak menumpuk.

2. Malas cuci muka

Malas cuci muka, bikin kena jerawat. Oleh karena itu cuci muka dengan lembut hingga dua kali sehari dan setelah berkeringat. Pilih pembersih yang lembut dan tidak abrasif. Oleskan dengan ujung jari Anda, karena menggosok dengan waslap, spons, dan alat lain dapat mengiritasi kulit Anda.

BACA JUGA:

3. Tangan suka menyentuh wajah

Menyentuh wajah terlalu sering memungkinkan tumbuhnya jerawat dan dapat menyebabkan jerawat membandel. Meskipun Anda mungkin memiliki keinginan untuk memencet jerawat, hal itu akan membuat jerawat membutuhkan waktu lebih lama untuk dibersihkan dan meningkatkan risiko hiperpigmentasi pasca inflamasi.