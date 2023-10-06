Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kondisi Kesehatan Rayyanza Membaik, Sudah Copot Selang Infus

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |17:00 WIB
Kondisi Kesehatan Rayyanza Membaik, Sudah Copot Selang Infus
Kondisi Rayyanza sudah membaik. (Foto: Instagram @raffinagita1717)
BEBERAPA hari lalu Rayyanza sakit dan harus mendapatkan perawatan intensif. Putra bungsu Raffi Ahmad itu harus mendapatkan infus di tangan sebelah kirinya.

Keadaan ini membuat banyak orang bersedih, termasuk Sus Rini, baby sitter Rayyanza. Maka dari itu, dirinya tidak berhenti mendoakan kesembuhan Rayyanza.

"Masyaallah tabarakallah anak soleh, mau nambah pinternya semoga cepet sembuh doa yang terbaik buat Rayyanza," tulis Sus Rini, dikutip dari Instagram @riniperdiyanti, Jumat (6/10/2023).

Berkat pengobatan intensif di rumah sakit, kini Rayyanza sudah terlihat sudah kembali sehat. Bahkan selang infus yang menempel di tangannya pun telah dilepas. Keceriaan pun mulai terlukis di wajah Rayyanza.

Kondisi Rayyanza sudah membaik

Senyum manis dengan mata berbinarnya telah kembali. Adik Rafathar ini pun terlihat kembali aktif untuk diajak berbicara.

"Sudah boleh pulang belum?" ucap dokter yang baru selesai memeriksa Rayyanza.

"Belum," ucap Rayyanza dengan lantang.

Walaupun sudah lepas selang infus, Rayyanza sepertinya masih harus menjalani beberapa perawatan dan pengobatan agar tubuhnya benar-benar sehat. Maka dari itu, dirinya masih terlihat di rawat di rumah sakit hingga saat ini.

Namun, setidaknya Rayyanza sudah bisa bebas bergerak karena tidak ada selang infus yang menempel di tangannya. Bayi laki-laki yang akrab disapa Cipung ini juga terlihat sudah bisa menari Baby Shark dengan semangat.

