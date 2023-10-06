Turis Dilarang Pakai HP saat Liburan di 4 Destinasi Wisata Terkenal Ini, Apa Alasannya?

HANDPHONE atau HP kini sudah jadi kebutuhan dalam keseharian manusia modern. Ke mana pun pergi, HP tetap harus dibawa. Main HP memang membuang banyak waktu. Terkadang orang tak bisa menikmati liburan sepenuhnya karena sibuk dengan gadgetnya.

Untuk itulah, beberapa tempat wisata di dunia membuat aturan keras melarang turis pakai HP saat berkunjung. Turis hanya diperkenankan menikmati tempat wisata tanpa mengabadikan moment tersebut.

Ada beragam alasan pelarangan HP ini. Selain untuk mencegah penyalahgunaan seperti merekam hal terlarang, juga untuk menciptakan kenyamanan bagi semua.

BACA JUGA:

Melansir dari The Cultute Trip, berikut 4 tempat wisata unik dunia yang melarang keras para turis pakai handphone :

Taman Nasional Yala, Sri Lanka

Pengelola Taman Nasional Yala di Sri Lanka melarang keras turis menggunakan ponsel mereka. Larangan ini bertujuan untuk mencegah tabrakan yang terjadi antara hewan dan kendaraan akibat pengemudi fokus menggunakan ponselnya.

Taman Nasional Yala

Peraturan ini berlaku sejak tahun 2015. Saat ini ada seorang pemandu menggunakan ponsel untuk memberi tahu lokasi macan tutul. Pemandu kemudian melakukan kendarangan dengan kecepatan tinggi sampai menabrak satwa lainnya.

Frekuensi dan suara dari ponsel juga dapat mengganggu satwa. Sehingga pengunjung diminta untuk tidak menggunakan ponselnya.

BACA JUGA:

Rijksmuseum Amsterdam

Alih-alih menikmati karya seni dari seniman berbakat, pengunjung justru asyik berfoto. Banyak dari mereka tidak memperhatikan dan mengamati lebih dalam tentang karya seni.

Rijksmuseum

Oleh karena itu, Rijksmuseum Amsterdam melarang pengunjung untuk menggunakan ponsel dan kamera mereka. Pihak museum ingin para turis menikmati koleksi seni tanpa ada gadget .

Rijksmuseum Amsterdam menyarankan pengunjung untuk buku sketsa untuk mengabadikan karya seni museum. Pengunjung bebas menggambar karya seni yang mereka sukai.