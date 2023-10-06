Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Nashtifan, Rumah bagi Kincir Angin Pertama di Dunia Berusia Ribuan Tahun

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |06:04 WIB
Mengenal Nashtifan, Rumah bagi Kincir Angin Pertama di Dunia Berusia Ribuan Tahun
Nashtifan, desa kuno rumah bagi kincir angin dunia berusia ribuan tahun (Foto: IG/@persianized_ken)
A
A
A

NASHTIFAN merupakan desa kecil yang terletak di Provinsi Khorasan Razavi, Iran yang memiliki angin kencang dan rumah bagi sebagian kincir angin tua yang berusia ribuan tahun.

Kincir angin tersebut dimanfaatkan penduduk setempat untuk menggerakan penjala angin atau yang disebut ‘Badgir’, yang digunakan untuk menangkap angin, di mana angin tersebut akan mengalir ke bangunan bawah tanah sebagai ventilasi.

Mengutip Atlas Obscura, pada dataran berangin di timur laut Iran, 30 mil dari perbatasan Afghanistan, desa kecil Nashtifan menjaga tradisi kuno tetap hidup di tengah angin perubahan.

Kota ini adalah rumah bagi beberapa kincir angin paling awal di dunia, dan bangunannya masih digunakan sampai sekarang. Hal itu terbukti dari kemampuan penduduk setempat dalam menciptakan kincir angin tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahkan, penggunaan teknologi ini tersebar luas ke beberapa wilayah yaitu Asia Tengah, Timur Tengah, China, dan kawasan Eropa lainnya.

Nashtifan dikenal juga memiliki kecepatan angin yang cukup kuat sekitar 120 km per jam, di mana saat terjadinya musim semi dan selama musim panas, angin itu bertiup kencang selama 3 bulan yang dapat mengakibatkan bencana badai.

Kota Nashtifan

(Foto: Atlas Obscura/Mohammad Hossein Taghi)

Terdapat sekitar 30 kincir angin yang tersebar di desa ini, dengan ketinggian sekitar 15-20 meter, dan hingga saat ini masih berfungsi sangat baik.

Kincir tersebut dikenal juga dengan istilah Asbat, yang terbuat dari kayu, tanah liat, dan jerami.

Bentuk menara kincir angin tersebut memiliki 2 bagian utama yaitu menara penangkap angin di bagian atas, serta ruang bawah sebagai tempat penggilingan.

Penggunaan kincir angin tersebut merupakan simbol arsitektur unik dan bersejarah di Iran. Konon, asal-muasal kincir angin tersebut berasal dari Persia atau saat ini dikenal sebagai Iran.

Diketahui, mereka telah menggunakan sistem kincir angin tersebut untuk memompa air sejak 5.000 tahun silam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/408/3046498/jenewa_swiss-uO8l_large.jpg
20 Daftar Kota Termahal Dunia 2024, Ada dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/408/3034884/islandia-g73I_large.jpeg
10 Negara Paling Aman di Dunia 2024, Turis Tak Perlu Khawatir Berkunjung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028307/empire_state_building_di_new_york_city-wXbt_large.JPG
10 Atraksi Terbaik Dunia 2024 Versi TripAdvisor, Amerika Posisi Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022114/petronas_twin_towers-4ZfF_large.JPG
Bukan Indonesia, Inilah Negara Asia Paling Dicintai Turis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/408/3012144/10-tempat-terbaik-di-dunia-untuk-menikmati-keindahan-pelangi-yj3sgY1PAQ.jpg
10 Tempat Terbaik di Dunia untuk Menikmati Keindahan Pelangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/408/3005454/10-fakta-negara-guinea-rival-timnas-indonesia-u-23-di-playoff-olimpiade-paris-2024-ht47q7X0QO.jpg
10 Fakta Negara Guinea, Rival Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement