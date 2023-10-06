Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Terungkap! Misteri di Balik Piramida Berusia 4.400 Tahun, Ada Ruang Rahasia Tersembunyi Firaun

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |22:04 WIB
Terungkap! Misteri di Balik Piramida Berusia 4.400 Tahun, Ada Ruang Rahasia Tersembunyi Firaun
Ruang rahasia ditemukan di Piramida Sahura yang berusia 4.400 tahun. (Foto: Mohamed Ismail Khaled)
A
A
A

PIRAMIDA Sahura yang dibangun pada 4.400 tahun silam sebagai bentuk penghormatan kepada Firaun Sahura atau Sahure dari Dinasti Kelima, kini telah dibuka ruang-ruang tersembunyi. Tim ilmuwan menemukan ada 8 ruang rahasia dalam piramida terletak di wilayah Abusir, Mesir itu.

Hal ini diketahui dari tim dari Julius Maximilians Universität Würzburg yang melakukan proyek konservasi dan restorasi di kawasan tersebut.

Mengutip dari The Times of India, eksplorasi yang dilakukan merupakan bagian dari proyek konservasi dan restorasi yang komprehensif untuk membuka misteri piramida yang penuh teka-teki.

 BACA JUGA:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/406/2964143/dipasangi-granit-renovasi-piramida-mesir-picu-kemarahan-publik-b656RuObNU.jpeg
Dipasangi Granit, Renovasi Piramida Mesir Picu Kemarahan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/406/2949881/sudah-ada-sejak-zaman-mesir-kuno-begini-sejarah-sandal-jepit-zySoWIP431.JPG
Sudah Ada Sejak Zaman Mesir Kuno, Begini Sejarah Sandal Jepit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/406/2938661/kisah-sholah-athiyah-insinyur-kampung-yang-pemakamannya-dihadiri-setengah-juta-manusia-9f2fZiwZZK.JPG
Kisah Sholah Athiyah, Insinyur Kampung yang Pemakamannya Dihadiri Setengah Juta Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/406/2918431/tumor-berusia-3-000-tahun-ditemukan-di-pemakaman-kuno-arkeolog-ungkap-fakta-mengejutkan-9SUcPn11p0.JPG
Tumor Berusia 3.000 Tahun Ditemukan di Pemakaman Kuno, Arkeolog Ungkap Fakta Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/30/406/2790314/dongkrak-pariwisata-mesir-tawarkan-visa-multiple-entry-5-tahun-untuk-turis-asing-MwelIDsDoq.jpg
Dongkrak Pariwisata, Mesir Tawarkan Visa Multiple Entry 5 Tahun untuk Turis Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/06/406/2776146/heboh-lorong-rahasia-ditemukan-di-piramida-agung-giza-berikut-faktanya-o8qdRRnTis.JPG
Heboh Lorong Rahasia Ditemukan di Piramida Agung Giza, Berikut Faktanya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement