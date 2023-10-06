Terungkap! Misteri di Balik Piramida Berusia 4.400 Tahun, Ada Ruang Rahasia Tersembunyi Firaun

Ruang rahasia ditemukan di Piramida Sahura yang berusia 4.400 tahun. (Foto: Mohamed Ismail Khaled)

PIRAMIDA Sahura yang dibangun pada 4.400 tahun silam sebagai bentuk penghormatan kepada Firaun Sahura atau Sahure dari Dinasti Kelima, kini telah dibuka ruang-ruang tersembunyi. Tim ilmuwan menemukan ada 8 ruang rahasia dalam piramida terletak di wilayah Abusir, Mesir itu.

Hal ini diketahui dari tim dari Julius Maximilians Universität Würzburg yang melakukan proyek konservasi dan restorasi di kawasan tersebut.

Mengutip dari The Times of India, eksplorasi yang dilakukan merupakan bagian dari proyek konservasi dan restorasi yang komprehensif untuk membuka misteri piramida yang penuh teka-teki.

