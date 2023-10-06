5 Event Seru yang Berlangsung di Oktober 2023, Catat Tanggal Mainnya

BERBAGAI event menarik berlangsung selama Oktober 2023 yang bisa mengisi liburan atau waktu luang Anda. Event-event tersebut beragam dari karnaval jalanan hingga festival batik.

“Kabar gembira awal bulan Oktober hadir lagi nih, Sob! Mulai dari Wayang Jogja Night Carnival, pagelaran karya seni, sampai festival-festival menarik di kota Bitung dan Mojokerto. Super meriah kan, Sob!,” tulis akun instagram resmi @kemenparekraf.ri seperti dikutip Okezone, Jumat (6/10/2023).

Berikut festival yang berlangsung di bulan Oktober seperti dikutip dari laman instagram @kemenparekraf.ri.

BACA JUGA:

1. Wayang Jogja Night Carnival (WJNC)

Wayang Jogja Night Carnival diadakan untuk memeriahkan acara ulang Tahun Yogyakarta ke-267.

WJNC adalah karnaval jalanan yang menggabungkan tokoh dan lakon pewayangan, seni koreografi, busana, dan musik kontemporer.