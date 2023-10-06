Termasuk Indonesia, Inilah 5 Negara Penyedia Kereta Khusus Wanita

KERETA ialah salah satu moda transportasi paling banyak diminati masyarakat. Sebab, kereta dikenal memiliki kecepatan tinggi sehingga penumpang pun bisa menghemat waktu.

Namun sayangnya, kereta yang diminati masyarakat membuat para penumpang menjadi berdesakan.

Tak jarang, hal ini pun dimanfaatkan oleh para oknum untuk melakukan pelecehan seksual terhadap penumpang wanita.

Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa pemerintahan negara pun mengambil langkah untuk membuat gerbong kereta khusus wanita.

Mengutip Guardian, berikut 5 negara yang menyediakan layanan kereta khusus wanita.

1. Jepang

Jepang membawa gerbong khusus wanita di sembilan jalur metro dan kereta pinggiran kota satu dekade lalu setelah laporan bahwa lebih dari separuh penumpang wanita diraba-raba di kereta di sekitar Tokyo.

2. Iran

Iran memisahkan pria dan wanita sepenuhnya di kereta, bahkan pasangan yang sudah menikah diharuskan duduk atau berdiri terpisah. Kereta memiliki gerbong khusus wanita tetapi penggunaannya bersifat opsional.

3. Mesir

Mesir memperkenalkan gerbong khusus wanita di metro-nya pada 2007 silam, saat wanita berusaha melarikan diri dari gelombang pelecehan.

Penelitian PBB menunjukkan 99 persen wanita dan anak perempuan yang diwawancarai untuk survei PBB melaporkan bahwa mereka telah mengalami beberapa bentuk pelecehan di jalanan.