Kenapa Disebut Belanda Depok? Begini Kisahnya

BELANDA Depok sebutan yang familiar bagi masyarakat di sekitar Jawa Barat dan Jakarta. Ya, kawasan Belanda Depok terletak di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, Jawa Barat, tak jauh dari Stasiun Depok Lama.

Lalu kenapa disebut Belanda Depok?

Banyak yang beranggapan jika istilah Belanda Depok merujuk pada penduduk Depok yang memiliki darah keturunan Belanda. Namun, anggapan tersebut rupanya tidak benar.

Ada alasan tersendiri mengapa mereka disebut Belanda Depok. Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (6/10/2023) istilah tersebut muncul karena pengaruh Cornelis Chastelein.