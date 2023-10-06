Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Disebut Belanda Depok? Begini Kisahnya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |13:40 WIB
Kenapa Disebut Belanda Depok? Begini Kisahnya
Kota Depok, Jawa Barat (Foto: Koran SINDO)
A
A
A

BELANDA Depok sebutan yang familiar bagi masyarakat di sekitar Jawa Barat dan Jakarta. Ya, kawasan Belanda Depok terletak di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, Jawa Barat, tak jauh dari Stasiun Depok Lama.

Lalu kenapa disebut Belanda Depok?

Banyak yang beranggapan jika istilah Belanda Depok merujuk pada penduduk Depok yang memiliki darah keturunan Belanda. Namun, anggapan tersebut rupanya tidak benar.

Ada alasan tersendiri mengapa mereka disebut Belanda Depok. Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (6/10/2023) istilah tersebut muncul karena pengaruh Cornelis Chastelein.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement