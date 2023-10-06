Mesin Berasap, Pesawat Kargo Ini Tergelincir di Bandara saat Mendarat Darurat

SEBUAH rekaman video menunjukkan detik-detik kecelakaan pesawat FedEx saat mendarat di Bandara Chattanooga, Tennessee, Amerika Serikat. Pesawat itu tiba-tiba saja tergelincir dari ujung landasan.

Petugas pemadam kebakaran setempat langsung bergegas ke Bandara Chattanooga setelah menerima panggilan telepon yang menyebut bahwa pesawat mengalami kerusakan roda pendaratan sekitar pukul 23.00 waktu setempat.

Pesawat kargo itu sebenarnya baru saja lepas landas (take off) dari Bandara Chattanooga untuk terbang menuju Memphis. Namun pesawat itu tiba-tiba saja kembali.

Petugas pemadam kebakaran, polisi, dan paramedis menunggu di bandara untuk pendaratan.

(Foto: Hamilton County/EMS)

“Pesawat itu berputar-putar sebelum melakukan pendaratan terakhir dengan tiga orang penumpang di dalamnya,” sebut Departemen Pemadam Kebakaran Chattanooga.

“Pesawat itu mendarat, namun tergelincir di ujung landasan. Pesawat itu berhenti di antara landasan pacu dan Jubilee Drive di area aman,” tambahnya.

Petugas damkar Chattanooga mengatakan, sempat muncul asap yang keluar dari ruang mesin namun tidak ada api, dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Media lokal melaporkan ketiga orang di dalam pesawat itu kesemuanya pilot.