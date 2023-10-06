Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kocak! Tangan Pria Ini Tersangkut di Tempat Cangkir Pesawat, Eh Malah Diketawain Pramugari

Rizka Diputra , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |08:01 WIB
Kocak! Tangan Pria Ini Tersangkut di Tempat Cangkir Pesawat, Eh Malah Diketawain Pramugari
Tangan penumpang tersangkut di tempat cangkir pesawat (Foto: TikTok/@kdarshen)
A
A
A

SEORANG traveler asal Singapura menghabiskan waktu beberapa menit dengan tangannya yang tersangkut di tempat cangkir selama penerbangannya ke Vietnam dengan menggunakan Singapore Airlines.

Ia tak habis pikir jika tangannya bisa muat masuk ke dalam lubang tempat cangkir tersebut.

Abraham De Laure (29), sat itu sedang dalam penerbangan ke Kota Ho Chi Minh bersama temannya, seorang influencer lokal bernama Darshen Kuna.

Lucunya, di tengah kepanikan itu, Kuna justru mengeluarkan ponselnya dan merekam momen De Laure yang sedang kesusahan

Video tersebut kemudian diposting di TikTok, dan telah ditonton lebih dari 475.000 kali. Video dimulai dengan tangan De Laure yang sudah masuk ke dalam lubang. Dia meminta Kuna untuk menaruh mentega di atasnya untuk mencoba memerasnya.

Tangan Nyangkut di Tempat Cangkir Pesawat

(Foto: TikTok/@kdarshen)

Namun, video tersebut kemudian menunjukkan Kuna menceritakan kepada pramugari apa yang terjadi, setelah mencoba sebentar untuk membantu De Laure, wanita itu memberi tahu pasangan itu bahwa kru tidak punya mentega lagi.

Video berakhir dengan De Laure mencoba sekuat tenaga untuk melepaskan tangannya dengan paksa, tetapi tidak berhasil.

Dia kemudian mengatakan kepada media asal Singapura, Mothership, bahwa seluruh cobaan tersebut dilaporkan berlangsung sekitar 10 menit.

